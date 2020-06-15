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"Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у каждого седьмого россиянина
2020-06-15T12:36
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
компания "инвитро"
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, компания "инвитро", здоровье - общество

"Инвитро" выявила антитела к коронавирусу у каждого седьмого россиянина

12:36 15.06.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
Медицинский работник держит в руках пробирки с биоматериалом для тестирования на наличие антител к коронавирусу. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Частная медицинская сеть "Инвитро" протестировала более 250 тысяч россиян и выявила антитела к коронавирусу у 15% пациентов, говорится в сообщении компании.
"За первые четыре недели тестирования на антитела класса IgG к вирусу SARS-COV-2 в "Инвитро" для выполнения данного исследования обратились более 250 000 россиян. При этом положительные результаты, свидетельствующие о формировании иммунного ответа, были получены у 15% пациентов. Это средний показатель по всем регионам тестирования", - сказано в сообщении.
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"Лидерами по числу пациентов, прошедших исследование, стали Москва и Московская область, соответственно, 28% и 18% от общего числа тестов. При этом положительные результаты были получены у 18,4% жителей столицы и у 20,2% жителей Подмосковья, прошедших тестирование", - сообщается в пресс-релизе.
На Санкт-Петербург и Ленинградскую область пришлось 11,3% и 1,6% всех выполненных тестов соответственно. Иммунный ответ к возбудителю COVID-19 сформировался у 16% петербуржцев и 17% жителей Ленобласти, обратившихся для выполнения исследования.
В тройку лидеров также вошел Новосибирск. По данным "Инвитро", на жителей Новосибирска и Новосибирской области, сдавших данный тест, приходится 3,4% от общего числа проведенных исследований. Положительные результаты на определение антител класса IgG здесь были отмечены у 10% пациентов, сказано в сообщении.
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Тестирование проводится во всех 1 300 медицинских офисах "Инвитро" в России. В Центральном федеральном округе было получено 17,9% положительных результатов теста на антитела (доля округа составляет 56% от общего числа сданных тестов в "Инвитро"). В Северо-Западном федеральном округе было получено 15,3% положительных тестов (доля округа - 15,4% от общего числа тестов).
В Приволжском федеральном округе – 8,8% положительных тестов (доля округа - 8,6% от общего числа тестов), в Сибирском федеральном округе – 6,9% положительных (доля округа - 7,6% от общего числа тестов), в Уральском федеральном округе – 4,8% положительных (доля округа - 4,6% от общего числа тестов), Южный федеральный округ – 6,9% положительных (доля округа - 2,9% от общего числа тестов), Северо-Кавказский федеральный округ – 35% положительных (доля округа - 2,3% от общего числа тестов), Дальневосточный федеральный округ – 6,5% положительных (доля округа - 2% от общего числа тестов).
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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