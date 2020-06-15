https://ria.ru/20200615/1572934857.html
В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
2020-06-15T11:27
2020-06-15T11:53
предотвращение нападения на школу в волгограде
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
происшествия
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amba benevsky
Работайте, Братья!
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Andrej Kozakov
Оградить нужно общество от таких.
98
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волгоград
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предотвращение нападения на школу в волгограде, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, происшествия
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
В Волгограде
задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. Позже его арестовали.
При обыске у молодого человека нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. В качестве обоев на компьютере он установил портрет Владислава Рослякова, устроившего осенью 2018 года массовое убийство в керченском колледже.
"Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — говорится в релизе ФСБ
.
По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на городских пустырях.
"Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", — добавили в СК
.
В ведомстве допускают, что у молодого человека могли быть сообщники.
Возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке убийства двух и более человек.