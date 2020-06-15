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В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе
2020-06-15T11:53
предотвращение нападения на школу в волгограде
следственный комитет россии (ск рф)
волгоград
происшествия
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предотвращение нападения на школу в волгограде, следственный комитет россии (ск рф), волгоград, происшествия

В Волгограде задержали подростка, готовившего массовое убийство в школе

11:27 15.06.2020 (обновлено: 11:53 15.06.2020)
20337
© ФСБ РФКадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
Кадр видео задержания подростка, готовившего нападение на школу в Волгограде
© ФСБ РФ
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Волгограде задержали 14-летнего подростка, который планировал атаку на школу. Позже его арестовали.
При обыске у молодого человека нашли самодельную бомбу, 18 коктейлей Молотова и холодное оружие. В качестве обоев на компьютере он установил портрет Владислава Рослякова, устроившего осенью 2018 года массовое убийство в керченском колледже.
"Также (изъяли. — Прим. ред.) средства связи и рукописные записи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных бомб и организации вооруженных нападений на образовательные учреждения", — говорится в релизе ФСБ.
По словам задержанного, воспользоваться всем этим он планировал исключительно в развлекательных целях – привести их в действие в балках и на городских пустырях.
"Однако у следствия есть основания полагать, что целью было учебное заведение, а жертвой должны были стать сотрудник школы и один из учеников, с которыми у подростка был конфликт, а также иные лица", — добавили в СК.
В ведомстве допускают, что у молодого человека могли быть сообщники.
Возбуждены уголовные дела о незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке убийства двух и более человек.
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Предотвращение нападения на школу в ВолгоградеСледственный комитет России (СК РФ)ВолгоградПроисшествия
Популярные комментарии
Работайте, Братья!
15 июня, 11:59
amba benevsky
9710009
Оградить нужно общество от таких.
15 июня, 11:31
Andrej Kozakov
9401003
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