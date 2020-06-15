Глава Минприроды призвал ускорить принятие закона о нефтеразливах

"Необходимо ускорить принятие законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше, согласно которому все компании должны иметь план ликвидации нефтеразливов и финансовое обеспечение для ликвидации аварий. Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Аналогичные меры в настоящее время уже реализуются в отношении морских территорий", - сказал Кобылкин.