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Глава Минприроды призвал ускорить принятие закона о нефтеразливах
2020-06-15T11:37
разлив дизельного топлива в норильске
министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии)
дмитрий кобылкин
норильск
общество
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разлив дизельного топлива в норильске, министерство природных ресурсов и экологии рф (минприроды россии), дмитрий кобылкин, норильск, общество

Глава Минприроды призвал ускорить принятие закона о нефтеразливах

10:17 15.06.2020 (обновлено: 11:37 15.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкМинистр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
Министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Необходимо ускорить изменение законодательства с тем, чтобы обязать компании предусматривать средства для ликвидации разливов нефти, заявил РИА Новости глава Минприроды Дмитрий Кобылкин.
Заявление главы Минприроды последовало после разлива 21 тонн дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске, который привел к сильному загрязнению обширных территорий, а также нескольких рек.
"Необходимо ускорить принятие законопроекта, направленного на предупреждение и ликвидацию разливов нефти и нефтепродуктов на суше, согласно которому все компании должны иметь план ликвидации нефтеразливов и финансовое обеспечение для ликвидации аварий. Речь идет о проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 46 Федерального закона "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской Федерации". Аналогичные меры в настоящее время уже реализуются в отношении морских территорий", - сказал Кобылкин.
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ЧС федерального масштаба: разлив топлива в Норильске
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

Разлив дизтоплива на ТЭЦ в Норильске
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

Место разлива топлива в Норильске
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

Сотрудники компании Норникель на территории на ТЭЦ-3 в Норильске
6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
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© Пресс-служба "Норникеля" / Перейти в фотобанк

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

Сотрудники Морской спасательной службы проводят работы по ликвидации нефтяного пятна в устье реки Амбарная
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

Сотрудники и техника из состава аэромобильной группировки Сибирского спасательного центра МЧС России в Новосибирской области перед отправкой в Норильск
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
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© РИА Новости / МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

Сотрудники и техника МЧС России перед отправкой в Норильск для ликвидации последствий ЧС
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
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© Фото : МЧС РФ / Перейти в фотобанк

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
1 из 11

Из аварийной цистерны вылилось более 20 тысяч тонн дизельного топлива, часть его попала в местный ручей и речку Амбарную.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
2 из 11

Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
3 из 11

По предварительным данным, причиной ЧП могло стать потепление в условиях вечной мерзлоты, которое привело в движение опоры под цистернами.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
4 из 11

В Красноярском крае ввели режим ЧС федерального уровня.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
5 из 11

Авария произошла 29 мая, однако местные чиновники сообщили о случившемся в МЧС лишь через два дня.

6 из 11

Из-за несвоевременного информирования об аварии СК возбудил дело о халатности.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
7 из 11

Ранее следователи завели еще три уголовных дела: о порче земли, нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ и загрязнении вод.

© РИА Новости / Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
8 из 11

На месте аварии работают оперативная группа МЧС из 190 человек и 35 единиц техники. Им на помощь отправили еще 100 сотрудников Сибирского спасательного центра.

© Пресс-служба "Норникеля"
Перейти в фотобанк
9 из 11

Для уточнения обстановки и объема разлива нефтепродуктов привлекли авиацию.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
10 из 11

Глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что ведомство нашло способ ликвидировать последствия аварии в Норильске.

© РИА Новости / МЧС РФ
Перейти в фотобанк
11 из 11

В Росприроднадзоре добавили, что никакого сжигания как способа утилизации разлившегося топлива не будет.

© Фото : МЧС РФ
Перейти в фотобанк
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Разлив дизельного топлива в НорильскеМинистерство природных ресурсов и экологии РФ (Минприроды России)Дмитрий КобылкинНорильскОбщество
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