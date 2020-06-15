Дмитрий Кобылкин: говорить о консорциуме на арктическом шельфе рано

Для национального проекта "Экология" 2020 год должен был стать прорывным, однако в условиях коронакризиса главной задачей стало спасение людей и экономики. Сколько денег недополучит нацпроект из-за COVID-19 , о влиянии на нефтегазовую отрасль колебаний цен и пандемии, а также о том, сумеет ли Россия предотвратить лесные пожары, в интервью РИА Новости рассказал глава Минприроды Дмитрий Кобылкин . Беседовали Наталья Парамонова и Александра Крыжановская.

— С начала пандемии возникают вопросы об уменьшении финансирования в 2020 году национального проекта "Экология" в связи с тем, что средства нужно перенаправить на восстановление экономики. Можете ли вы подтвердить, что уменьшение финансирования действительно будет и на какую сумму?

— В 2020 году бюджет национального проекта "Экология" лишится около 23 миллиардов рублей, которые планируется перераспределить в резервный фонд Российской Федерации. Решение по данному вопросу уже принято, подготовлены изменения в паспорта национального проекта "Экология" и входящих в его состав федеральных проектов. Ожидается утверждение данных изменений на заседаниях проектного комитета по национальному проекту "Экология" и президиума Совета при президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам, которые состоятся в ближайшее время.

— Вы говорили, что охраняемые территории могут открыть в конце июня. При каком условии это будет сделано? Будут ли ограничения по количеству посетителей?

— Особо охраняемые природные территории готовы к приему туристов и с нетерпением их ждут. Время карантина многие ООПТ провели с пользой и посвятили его очистке территорий, обустройству экотроп, ремонту дорог и другим подготовительным мероприятиям. Разумеется, при определении сроков снятия ограничений на прием посетителей подведомственные Минприроды России учреждения на местах руководствуются нормами, определенными постановлениями глав регионов.

— Решение о поддержке региональных операторов по обращению с отходами из федерального бюджета было принято в конце апреля. Получили ли операторы транши для поддержки по время пандемии?

— Сейчас улаживаются технические вопросы. В ближайшее время с субъектами будут подписаны необходимые соглашения, и финансовые средства для поддержки региональных операторов начнут поступать к ним на счет.

Напомню, выделение субсидий из федерального бюджета на обеспечение мер поддержки региональных операторов в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрено в размере 9,25 миллиардов рублей. В настоящее время речь идет о распределении 8,1 миллиардов рублей между 67 субъектами Федерации, которые предоставили в Минприроды России сведения, подтверждающие выполнение необходимых условий по организации деятельности региональных операторов в сфере обращения с ТКО. Оставшаяся сумма – 1,148 миллиардов рублей – также будет распределена между регионами при предоставлении ими в Минприроды России необходимого пакета документов.

— Есть ли риск повторения прошлогодних лесных пожаров в Сибири и задымления городов? Какие меры предприняты, чтобы избежать этого?

— Подготовка к пожароопасному сезону на федеральном уровне была начата заблаговременно: субвенции на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений в размере 33 миллиардов рублей до регионов доведены еще в декабре 2019 года. Из них на обеспечение пожарной безопасности – более 6 миллиардов рублей, в том числе 2,5 миллиарда на авиационной мониторинг и 1,07 миллиардов рублей на тушение, а также 2,6 миллиарда рублей на обеспечение противопожарных мероприятий.

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология" в 2020 году на закупку лесопожарной техники регионам было выделено еще 3,2 миллиарда рублей, и с начала года в регионы уже поступило 894 единицы спецтехники.

Всего региональными лесными ведомствами по всей стране в 2019 году в рамках федерального проекта закуплено более 13 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования. В текущем году планируется закупка еще более 9 тысяч единиц лесопожарной техники и оборудования.

Кроме того, по моему поручению Рослесхозом сформирован Межрегиональный план маневрирования силами и средствами пожаротушения, которым предусмотрена возможность дополнительного привлечения более 2,3 тысяч человек, а также порядка 500 единиц техники, чтобы оказывать помощь наиболее горимым регионам страны.

Малоснежная зима и незначительное количество влаги в почве, действительно, стали причиной неблагоприятного прогноза пожарной опасности весной на территории регионов Центрального, Южного, Дальневосточного, Сибирского федерального округов. И федеральный центр на постоянной основе обеспечивает оценку лесопожарной обстановки и координацию деятельности лесопожарных формирований в ходе работы оперативного штаба Рослесхоза и Федерального штаба по тушению лесных пожаров. Заседания штабов с регионами проводятся еженедельно.

По обращениям глав субъектов в наиболее горимые регионы направляются авиапожарные ФБУ "Авиалесоохрана" и региональные лесопожарные силы из негоримых регионов. В этом году парашютисты-десантники ФБУ "Авиалесоохрана" уже оказали помощь Красноярскому, Забайкальскому краям и Амурской области.

При этом мы не устаем напоминать, что одна из основных причин возникновения лесных пожаров – неосторожное обращение с огнем и палы сухой травы, которые население проводит, несмотря на установленные запреты. Поэтому прошу граждан бережно относиться к лесу. Это наше природное богатство, и его нужно беречь.

— Как сделка ОПЕК+ повлияет на темп развития геологоразведочных работ в России в ближайшие два года? Будет ли он минимальным за многие годы? И насколько он может быть увеличен после окончания действия сделки?

— Сделка ОПЕК+ оказывает общесистемное воздействие на отрасль. В условиях низких цен и переизбытка предложения нефти на рынке компании начинают оптимизировать, сокращать затраты, и одними из первых в этом списке являются затраты на поиск и разведку новых месторождений. На объемы снижения геологоразведочных работ (ГРР) также влияет ситуация с распространением коронавирусной инфекции в части сдвига начала их проведения, поэтому оценить объем снижения ГРР будет возможно по итогам года.

На данном этапе сделка ОПЕК+ позволила стабилизировать цены на нефть. Если спрос и предложение на мировых рынках придут в равновесие, а именно на это нацелена сделка ОПЕК+, это окажет позитивное влияние на сектор геологоразведки.

— Есть ли сложности с выдачей лицензий для нефтегазовых компаний на недра и сохраняется ли спрос на них? В частности, сообщалось, что новыми нефтегазовыми провинциями могут стать северо-восток Западной Сибири и север Красноярского края.

— Распространение новой коронавирусной инфекции носит чрезвычайный и непредотвратимый характер. Безусловно, карантинные мероприятия и необходимость самоизоляции граждан, запрет на перемещение между субъектами затруднили возможность участия заявителей в торгах. В этой связи Роснедра, в соответствии с регламентом об организации конкурсов и аукционов на право пользования недрами, приняли решение перенести проведение данных мероприятий, запланированных на ближайшее время на более поздний период.

Вместе с тем, в настоящее время готовятся поправки в законодательство о недрах, предусматривающие возможность проведения электронных аукционов, что позволит избежать такой проблемы в будущем.

Также отмечу, что из-за карантинных мероприятий было смещено начало полевого сезона. Это может привести к невозможности выполнения полного объема геологоразведочных работ, предусмотренного проектом. При этом сохраняется высокая активность нефтегазовых компаний в части подачи заявок на предоставление участков недр в целях геологического изучения за счет собственных средств, а также включения участков недр для предоставления в пользование в аукционном порядке.

— Поддерживаете ли вы идею Минэнерго по созданию фонда незаконченных скважин для поддержки нефтесервисной отрасли?

— Стабильный и развитый нефтесервисный сектор – залог эффективного освоения нефтегазовых ресурсов. Поэтому, конечно, мы поддерживаем данную инициативу. Со своей стороны, Минприроды обратилось в Минэкономразвития и в правительство с предложением по системной поддержке компаний, оказывающих широкий спектр геологоразведочных услуг.

Насколько мне известно, Роснедра также готовы принять участие в создании условий для формирования фонда незаконченных нефтяных скважин с применением отечественных технологий и оборудования. Вместе с тем, отмечу, что в настоящее время термин "незаконченная нефтяная скважина" не закреплен на законодательном уровне.

— При каких рыночных условиях будет целесообразна идея создания консорциума для работы на шельфе Арктики? Какие компании теоретически могут войти в консорциум?

— Сейчас говорить о создании консорциума недропользователей преждевременно, поскольку готовящийся в Минвостокразвития России законопроект нуждается в существенной проработке (Документы, подтверждающие соответствие претендента на получение права пользования участком недр континентального шельфа, предоставляются заявителем и проверяются целым рядом федеральных органов исполнительной власти, включая Минобороны России, ФСБ России, ФАС России. Роснедрами предложения в правительство РФ о предоставлении или отказе в предоставлении на право пользования недрами на континентальном шельфе готовится с учетом заключений указанных органов и без них не может быть сформировано. – Прим. ред.).

— Как, по вашему мнению, должна поменяться промышленность после ЧП с норильской ТЭЦ-3? Можно ли обозначить предварительно размер ущерба от разлива? Как вы, как человек, который долгое время работал на Севере, восприняли это известие, какая была первая мысль?