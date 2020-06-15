Программа льготной сельской ипотеки получит еще два миллиарда рублей

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Программа льготной сельской ипотеки в России в 2020 году получит еще два миллиарда рублей, таким образом ее финансирование в текущем году утроится, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко

"Практика первых месяцев льготной сельской ипотеки показала крайнюю востребованность программы — спрос со стороны граждан в несколько раз превысил годовой план выдачи таких льготных кредитов. Поэтому объем финансирования проекта будет увеличен втрое: на "Сельскую ипотеку" будет выделено еще два миллиарда рублей", — сказала Абрамченко, слова которой приводит пресс-служба вице-премьера.

В пресс-службе указали, что Минсельхоз России реализует программу комплексного развития сельских территорий, которая включает мероприятия по созданию комфортной среды на селе, привлечению граждан на эти территории и повышению их уровня жизни. В рамках программы реализуется проект по выдаче льготной ипотеки с максимальной ставкой три процента годовых.

При этом один миллиард рублей уже выделенных средств проекта позволяет выдать около 28 миллиардов рублей на улучшение жилищных условий более десяти тысячам семей, а площадь жилья достигает одного миллиона квадратных метров.

Как отметила вице-премьер, выделение еще двух миллиардов рублей позволит привлечь больше кредитных ресурсов и обеспечить комфортным жильем более 45 тысяч семей. Объем кредитования может составить до 120 миллиардов рублей, тогда как площадь жилья достигнет четырех миллионов квадратных метров. Абрамченко подчеркнула, что реализация такой "живой" меры поддержки граждан особенно важна в условиях пандемии.