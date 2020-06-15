Совет ПА ОДКБ проведет заседание в режиме видеоконференции

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Заседание совета Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности (ПА ОДКБ) проведут в понедельник в режиме видеоконференции: планируется рассмотреть проект программы сближения и гармонизации национального законодательства, сообщает пресс-служба Госдумы.
"(В понедельник) 15 июня председатель Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, председатель Государственной думы Вячеслав Володин в режиме видеоконференции проведет заседание совета Парламентской ассамблеи ОДКБ", - говорится в сообщении.
Отмечается, что "в повестке заседания – рассмотрение проекта программы деятельности Парламентской ассамблеи по сближению и гармонизации национального законодательства государств-членов ОДКБ на 2021–2025 годы".
В начале июня на сайте ПА ОДКБ сообщалось, что на встрече планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности в ситуации пандемии коронавируса, особое внимание участники хотят уделить законодательным предложениям для выработки комплексных мер по обеспечению безопасности при пандемии.
ПА ОДКБ в сообщении указывало, что в заседании совета примут участие руководители парламентских делегаций государств-членов ОДКБ - Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана, наблюдатели в ПА ОДКБ - представители Народной скупщины Сербии, Волеси Джирга (нижняя палата парламента Афганистана), Парламентского собрания союза Белоруссии и России, представители секретариатов ОДКБ и ПА ОДКБ.