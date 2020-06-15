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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200615/1572921843.html
Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным
2020-06-15T03:29
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
банки
коронавирус covid-19
россия
ассоциация российских банков
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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https://ria.ru/20200610/1572719356.html
Зачем вводить людей в заблуждения . Западные банки не берут плату со своих клиентов , кроме переводов в Россию. И съема наличных за границей .
95
неплохо так втиснулась прокладка между моим карманом и моими деньгами и теперь свою мзду берет
95
38
россия
РИА Новости
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353
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РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, банки, коронавирус covid-19, россия, ассоциация российских банков, центральный банк рф (цб рф), экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

02:04 15.06.2020 (обновлено: 03:29 15.06.2020)
48575
© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Банки будут вынуждены взимать с клиентов деньги за некоторые услуги и сервисы, если сохранится административное регулирование и ограничение комиссий за прием карт (эквайринг), пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо Ассоциации банков России (АБР) в правительство.
Отмечается, что клиентам, возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к колл-центру. Также банки могут сократить или отменить программы лояльности, сообщает издание. Расходы на эти услуги и сервисы сейчас субсидируются за счет межбанковских комиссий, подчеркивается в письме.
По словам вице-президента АБР Алексея Войлукова, в России действует отличная от европейской бизнес-модель на рынке безналичных платежей, за счет которой большинство услуг для клиентов бесплатны — они субсидируются за счет доходов от эквайринга. Собеседник газеты отметил, что эта модель позволила увеличить долю безналичного оборота с 25 процентов в 2014 году до 65 процентов в 2020-м.
"Если пенсионеру или студенту в России придется платить за карту около шести тысяч ежегодно, как в европейских странах, он предпочтет вовсе отказаться от безналичных платежей", — отметил Войлуков.
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Он также добавил, что вариант со взиманием платы за такие услуги, как мобильное приложение, — маловероятный, поскольку в нем есть широкий ряд функций, включая оформление кредита. Скорее всего, считает Войлуков, сохранение ограничений повлечет за собой возмездный выпуск и обслуживание карт.
В Центробанке, между тем, сообщили изданию, что ограничение эквайринговых комиссий носит временный характер, а сама мера направлена на поддержку в том числе малого и среднего бизнеса.
В связи с пандемией коронавируса власти России ввели ряд мер по поддержке торговли. В частности, Банк России ограничил эквайринговые комиссии при оплате медуслуг уровнем в один процент с 1 июня по 30 сентября. Такую же меру ЦБ применил для онлайн-покупок на срок с 15 апреля по 30 сентября. В ряде случаев банки временно отменили для клиентов эквайринговую комиссию и плату за обслуживание терминалов.
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АБР в конце мая обратилась в правительство с просьбой отказаться от дальнейшего ограничения эквайринговых комиссий, поскольку, по подсчетам ассоциации, эта мера приведет к необходимости субсидировать эквайринговый бизнес банков и отвлечет средства из других приоритетных отраслей.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииБанкиКоронавирус COVID-19РоссияАссоциация российских банковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Экономика
Популярные комментарии
Зачем вводить людей в заблуждения . Западные банки не берут плату со своих клиентов , кроме переводов в Россию. И съема наличных за границей .
15 июня, 02:55
freizdorf
8024017
неплохо так втиснулась прокладка между моим карманом и моими деньгами и теперь свою мзду берет
15 июня, 04:15
лёха шмёха
8480201
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