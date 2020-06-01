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ЦБ временно ограничил комиссию при оплате картами медицинских услуг
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РИА Новости

ЦБ временно ограничил комиссию при оплате картами медицинских услуг

02:49 01.06.2020
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© РИА Новости / Андрей ФинтисовЗдание Центрального банка России в Москве
Здание Центрального банка России в Москве
© РИА Новости / Андрей Финтисов
Здание Центрального банка России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 1 июн - РИА Новости. Банк России с 1 июня по 30 сентября ограничивает эквайринговые комиссии при оплате медицинских услуг уровнем в 1%.
По данным регулятора, принятое решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза от текущего уровня. Ограничение комиссии распространяется на клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей, занимающихся общей или специализированной медициной.
Споры о регулировании эквайринговых комиссий не утихают с тех пор, как в феврале прошлого года президент РФ Владимир Путин раскритиковал высокую стоимость этой услуги, назвав ее "квазиналогом".
После этого были приняты решения по ограничению межбанковских вознаграждений, одной из составляющих эквайринговой комиссии, для ряда социально значимых товаров и услуг. Однако на фоне пандемии коронавируса профессиональное сообщество вновь вернулось к этой теме в связи с необходимостью поддержать участников платежного рынка.
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В частности, бизнес-омбудсмен Борис Титов предлагал для поддержки экономики в период коронавируса снизить плату за эквайринг для всех сфер торговли до 1%. А в конце марта Торгово-промышленная палата обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой снизить стоимость эквайринга в России в среднем на 25-50% в зависимости от конкретного торгово-сервисного сегмента.
В свою очередь российские банки выступают против дальнейшего ограничения эквайринговых комиссий. По их мнению, это приведет к необходимости субсидировать их эквайринговый бизнес и отвлечет средства из других приоритетных отраслей.
В случае введения административного регулирования эквайринговой комиссии банки будут вынуждены сменить бизнес-модель и отказаться от работы под ключ, указывала в письме к Мишустину Ассоциация банков России. Часть расходов будет переложена на торгово-сервисные предприятия. Сильнее всего в этой ситуации пострадает малый и средний бизнес, а выиграют от снижения комиссий за эквайринг только крупные торговые сети, предупреждала ассоциация.
Медицинская сестра
7 марта 2019, 09:25
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