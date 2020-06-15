В Британии откроются непродовольственные магазины

ЛОНДОН, 15 июн — РИА Новости, Мария Табак. Непродовольственные магазины откроются в Непродовольственные магазины откроются в Великобритании в понедельник после почти трехмесячного карантина, а на общественном транспорте вступит в силу требование обязательного ношения масок.

О том, что все магазины, до сих пор остававшиеся закрытыми, смогут открыться при условии выполнения ими требований борьбы с распространением коронавируса, британский премьер Борис Джонсон объявил в конце мая.

Магазины должны будут обеспечивать двухметровую социальную дистанцию между покупателями, нанося специальную разметку и контролируя количество людей, единовременно находящихся в помещении, обеспечить продавцов и консультантов средствами защиты от вируса, ввести по возможности бесконтактную оплату покупок.

Также с 15 июня станет обязательным ношение масок в общественном транспорте. Об этом в начале июня объявил министр транспорта страны Грант Шэппс. Он пояснил, что речь идет не о медицинских масках, а о простых тканых, которые можно легко изготовить в домашних условиях. Также министр призвал по возможности работать из дома, а если это не вариант, то избегать общественного транспорта.

Примечательно, что Великобритания была одной из последних стран, которые ввели обязательное ношение масок: еще недавно правительство утверждало, что не располагает доказательствами пользы масок как меры защиты от заражения коронавирусом.

Кроме того, согласно обещанию Джонсона, с понедельника ученики тех классов средних школ, которым в ближайшее время предстоят экзамены, получат возможность встретиться с учителями. Школы в Великобритании закрыты с 20 марта. В июне в начальные школы вернулась часть учеников первых двух и последнего класса. Большинство школьников не вернутся в классы до сентября.

Число жертв коронавируса в Великобритании уже превышает 41 тысячу, количество заболевших - 294 тысячи.