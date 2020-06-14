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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200614/1572908818.html
Шойгу поблагодарил строителей главного храма Вооруженных сил
2020-06-14T15:42
религия и мировоззрение
новости - религия и мировоззрение
русская православная церковь
министерство обороны рф (минобороны рф)
сергей шойгу
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новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, министерство обороны рф (минобороны рф), сергей шойгу, безопасность

Шойгу поблагодарил строителей главного храма Вооруженных сил

13:31 14.06.2020 (обновлено: 15:42 14.06.2020)
480
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
КУБИНКА (Московская область), 14 июн - РИА Новости. Освящение собора во имя Воскресения Христова - главного храма Вооруженных сил РФ - это знаменательное событие для страны. Об этом заявил в воскресенье министр обороны России Сергей Шойгу.
"Сегодня - знаменательное событие для Вооруженных сил и для нашей страны. Сегодня освящен первый храм в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - храм Вооруженных сил Российской Федерации", - сказал он.
"Я абсолютно уверен, что все те, кто будет приходить сюда, будут вспоминать о прошлых подвигах и готовиться к будущим", - сказал министр.
"Я очень надеюсь на то, что у каждого из нас в сердце хранится частица той памяти, которой дорожит наша страна, наш народ. Памяти о наших отцах и дедах, о предках, которые принесли эту Победу и завещали нам хранить память об этой Победе", - отметил он.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Вчера, 11:10Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл помолился о павших воинах в главном храме Вооруженных сил
"Сегодня я хотел бы сказать слова благодарности всем тем, кто принял участие в создании всего комплекса, десяткам тысяч человек, которые в разной степени, в разных объемах поддержали строительство этого храма", - подчеркнул Шойгу.
"Я хотел бы сказать слова благодарности строителям, архитекторам, художникам, скульпторам. Они вложили сюда душу. Многие работали здесь абсолютно безвозмездно. Результат их труда перед вашими глазами. Спасибо им за это", - сказал министр.
"Ваше Святейшество, отдельные слова благодарности вам за кураторство, за ваше огромное внимание к строительству храма", - сказал Шойгу, обращаясь к святейшему патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил России в парке Патриот в Московской области
Вчера, 12:12Религия и мировоззрение
Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооруженных сил
Чин великого освящения собора и первую божественную литургию в новоосвященном храме совершил святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Высота собора Воскресения Христова вместе с крестом составляет 96 метров, а протяженность галереи "Дорога памяти" - 1418 метров, по числу дней войны. Диаметр барабана, на котором установлен центральный купол, - 19,45 метра. Своды храма собраны из витражей с изображением орденов, которыми награждали за ратные подвиги в разные периоды российской истории, а образ Спаса Нерукотворного в центральном куполе храма - самое большое изображение лика Христа, выполненное в мозаике.
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
13 марта, 19:06Религия и мировоззрение
Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил
Решение о строительстве главного храма Вооруженных сил РФ в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха "Патриот" было принято в 2018 году. В том же году 19 сентября патриарх Кирилл в присутствии президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Сергея Шойгу освятил закладной камень в основание собора во имя Воскресения Христова.
Собор, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах, возведен на народные пожертвования. Всего на его строительство было собрано более 3 миллиардов рублей.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

Военнослужащие во время освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Мозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Артем Буденный

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Ворота главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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