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Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО
2020-06-14T12:47
михаил мишустин
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михаил мишустин, экономика

Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО

12:28 14.06.2020 (обновлено: 12:47 14.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.
Так, в реестр вошли организации, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных услуг и обладатели президентских грантов. Предварительно, в перечень войдёт около 24 тысяч НКО.
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Кроме того, сформирован реестр НКО, наиболее пострадавших от последствий коронавируса. В него смогут попасть более 17,5 тысячи организаций, среди которых образовательные, благотворительные, научные, культурные и спортивные.
"Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте документа.
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Оператором реестров назначено Минэкономразвития. Оно будет координировать работу по подготовке сведений об НКО, а также размещать информацию в интернете.
В качестве помощи организациям будут доступны льготные кредиты, отсрочки по уплате налогов, страховых взносов и арендной платы за использование госимущества. Помимо этого, их временно освободят от проверок и обязанности подавать отчётность в контрольные органы.
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Михаил МишустинЭкономика
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