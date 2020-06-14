Мишустин утвердил положение о поддержке социально ориентированных НКО

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Премьер-министр РФ Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил положение о едином реестре социально ориентированных НКО для их господдержки, в перечень войдет около 24 тысяч организаций, сообщается на сайте кабмина.

Так, в реестр вошли организации, которые с 1 января 2017 года получали субсидии по программам, реализуемым госорганами, поставщики социальных услуг и обладатели президентских грантов. Предварительно, в перечень войдёт около 24 тысяч НКО.

Кроме того, сформирован реестр НКО, наиболее пострадавших от последствий коронавируса. В него смогут попасть более 17,5 тысячи организаций, среди которых образовательные, благотворительные, научные, культурные и спортивные.

"Утвердить прилагаемое положение о порядке ведения реестра некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции", - говорится в тексте документа.

Оператором реестров назначено Минэкономразвития. Оно будет координировать работу по подготовке сведений об НКО, а также размещать информацию в интернете.