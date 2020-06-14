https://ria.ru/20200614/1572905848.html
Минкомсвязь рассказала о вывозных рейсах, планируемых на воскресенье
2020-06-14T11:50
2020-06-14T11:50
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии)
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минкомсвязь россии), общество
МОСКВА, 14 июн - РИА Новости.
Вывозные рейсы в РФ из Денпасара, Хошимина
, Бишкека
, Еревана
планируются в воскресенье, сообщила Минкомсвязь.
Как ожидается, россиян вывезут из индонезийского Денпасара в Москву
, Санкт-Петербург
, Ростов-на-Дону
, из вьетнамского Хошимина в Москву, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, из киргизского Бишкека в Москву, из армянского Еревана в Ростов-на-Дону.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.