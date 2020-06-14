Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

"Освящение храма похоже на день рождения человека. Иногда даже устанавливают специальные праздники в честь освящения великих храмов. А это не просто храм, а патриарший собор во имя Воскресения Христова и главный храм Вооруженных сил России", - рассказал РИА Новости председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, который также возглавил художественный совет по строительству храма.

Как заметил Калинин, хотя церемония не так торжественна внешне, как это планировалось ранее, но внутренне она "сохранила всю силу рождения храма".

Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года, своеобразных рубеж, дальше которого на этом участке фронта немецкие войска не прошли.