Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200614/1572902382.html
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
2020-06-14T19:33
религия и мировоззрение
александр каньшин
патриот
александр невский
русская православная церковь
сергей шойгу
москва
московская область (подмосковье)
одинцовский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572885743_0:196:2947:1854_1200x0_80_0_0_74c16432503f0f78d5c4998067dd2ba8.jpg
https://ria.ru/20200501/1570856062.html
https://ria.ru/20200331/1569406231.html
https://ria.ru/20200313/1568578761.html
Многие не согласятся со мной, но по моему мнению на строительство ушли баснословные средства. Нет я не считаю чужих денег, но вместе с тем, смотря на положение ветеранов ВОВ, тружеников тыла, инвалидов афганских и чеченских войн, к которым еще и добавились нынешние участники боевых действий на Ближнем Востоке в голове не укладываются мысли, а нужно ли было? Была ли необходимость в храме Вооруженных сил? Тот же патриарх заявлял, что в России каждые сутки возводится 3 храма... Вроде бы светское государство, а тут Шойгу приехал? Интересно, что дальше мечети Вооруженных сил или синагоги Вооруженных сил? Шойгу тоже будет? Уверен представители других конфессий тоже воевали. Живым людям, прошедшим войну, нужна помощь сейчас, а не потом свечку ставить им за упокой. ИМХО.
75
Детская больница или дом для ветеранов наверно больше пользы принесли ,НЕ мертвым духам поклонятся о живых надо думать.
61
9
москва
московская область (подмосковье)
одинцовский район
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572902382.html?chat_room_id=1572902382
Новости
ru-RU
7589
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572885743_0:196:2947:1854_1200x0_80_0_0_74c16432503f0f78d5c4998067dd2ba8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572885743_109:0:2840:2048_1200x0_80_0_0_b195ef4a52be1b08e392f2d399ed7e90.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572885743_450:0:2498:2048_1200x0_80_0_0_b1256ea96a4dd25740795e4a0a185334.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр каньшин, патриот, александр невский, русская православная церковь, сергей шойгу, москва, московская область (подмосковье), одинцовский район, религия, новости - религия и мировоззрение, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

09:57 14.06.2020 (обновлено: 19:33 14.06.2020)
7589
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкКупола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".
Купола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот.
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Купола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".. Архивное фото
ПАРК ПАТРИОТ (Московская область), 14 июн – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в подмосковной Кубинке совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России; в настоящее время начинается Божественная литургия.
Патриарший собор Воскресения Христова или главный храм Вооруженных сил, а также военный музей возвели в подмосковном Военно-патриотическом парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.
Главный храм Вооруженных сил России
1 мая, 11:53Религия и мировоззрение
В РПЦ объяснили ситуацию с мозаикой с Путиным в храме Вооруженных сил
По санитарным требованиям было ограничено количество участников богослужения: присутствуют только архиереи и священники Русской православной церкви, министр обороны РФ Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей. От журналистов, которые присутствуют на богослужении, требовалась справка об отсутствии COVID-19.
"Освящение храма похоже на день рождения человека. Иногда даже устанавливают специальные праздники в честь освящения великих храмов. А это не просто храм, а патриарший собор во имя Воскресения Христова и главный храм Вооруженных сил России", - рассказал РИА Новости председатель экспертного совета РПЦ по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин, который также возглавил художественный совет по строительству храма.
Мозаика в строящемся главном храме Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот
31 марта, 16:38Религия и мировоззрение
На базе главного храма Вооруженных сил будут готовить санитаров
Как заметил Калинин, хотя церемония не так торжественна внешне, как это планировалось ранее, но внутренне она "сохранила всю силу рождения храма".
Из особенностей храма - образ Спаса Нерукотворного — "самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики", подчеркнули в патриархии. Общая же площадь мозаик нижнего и верхнего храмов – почти 4 тысячи квадратных метров. Высота собора - 75 метров, что тоже символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола - 19 метров 45 сантиметров (1945 - год Победы). Неслучайно и местоположение храма: Одинцовский район Московской области - места боев за Москву в ноябре 1941 года, своеобразных рубеж, дальше которого на этом участке фронта немецкие войска не прошли.
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
13 марта, 19:06Религия и мировоззрение
Шойгу объяснил выбор места для Главного храма Вооруженных сил
Нижний храм посвящен святому равноапостольному Великому князю Владимиру, крестителю Руси. Верхний храм - Воскресению Христову. Все четыре придела верхнего храма посвящены святым - покровителям родов войск. Так, пророк Илия — небесный покровитель Воздушно-космических и Воздушно-десантных войск России, князь Александр Невский — Сухопутных войск, великомученица Варвара — Ракетных войск стратегического назначения и апостол Андрей Первозванный - покровитель Военно-морского флота России. Своды верхнего храма украшены витражами с изображениями воинских орденов, в том числе советского времени.
Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования граждан и организаций, поступивших в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение". В РПЦ отмечают, что на строительство было собрано более 3 миллиардов рублей. Как сообщил гендиректор благотворительного фонда "Воскресение" Александр Каньшин, более 3 миллионов рублей пожертвований поступило от граждан и организаций из других стран, Москва выделила 2 миллиарда рублей, Московская область - 950 миллионов, отметили в РПЦ.
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

Освящение главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Министр обороны РФ Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

Военнослужащие во время освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Мозаичное панно главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Артем Буденный

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

Военнослужащие во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

Ворота главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 13

Патриарший собор Воскресения Христова возвели в парке "Патриот" к 75-летию победы в Великой Отечественной войне.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 13

Высота собора составляет 75 метров, что символично, ведь он был построен к юбилею Победы. Диаметр основания центрального купола — 19 метров 45 сантиметров.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 13

Строительство храма осуществлялось на добровольные пожертвования, поступившие в специально созданный благотворительный фонд "Воскресение".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 13

На фото: патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 13

Одной из особенностей храма является образ Спаса Нерукотворного — самое большое изображение лика Христа, выполненное в технике мозаики.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 13

Главный храм Вооруженных сил был построен на территории парка "Патриот" в Подмосковье, потому что в годы войны там проходила линия обороны Москвы.

© РИА Новости / Артем Буденный
7 из 13

На фото: министр обороны Сергей Шойгу во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 13

Выбравшие альтернативную гражданскую службу в 2020 году пройдут санитарную подготовку на базе Военного духовно-просветительского центра при главном храме Вооруженных сил.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
9 из 13

На фото: мозаичное панно главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 13

Храм и музейный комплекс планировали открыть ко Дню Победы, но перенесли церемонию и богослужение из-за эпидемии коронавируса.

© РИА Новости / Артем Буденный
11 из 13

Настоятелем главного храма Вооруженных сил станет патриарх Кирилл.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
12 из 13

На церемонии освещения храма присутствовали архиереи и священники РПЦ, министр обороны Сергей Шойгу, его заместители и представители светских властей.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
13 из 13

На фото: ворота главного храма Вооруженных сил в парке "Патриот".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
78121582
Обсудить 9
Религия и мировоззрениеАлександр КаньшинПатриотАлександр НевскийРусская православная церковьСергей ШойгуМоскваМосковская область (Подмосковье)Одинцовский районРелигияНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
Популярные комментарии
Многие не согласятся со мной, но по моему мнению на строительство ушли баснословные средства. Нет я не считаю чужих денег, но вместе с тем, смотря на положение ветеранов ВОВ, тружеников тыла, инвалидов афганских и чеченских войн, к которым еще и добавились нынешние участники боевых действий на Ближнем Востоке в голове не укладываются мысли, а нужно ли было? Была ли необходимость в храме Вооруженных сил? Тот же патриарх заявлял, что в России каждые сутки возводится 3 храма... Вроде бы светское государство, а тут Шойгу приехал? Интересно, что дальше мечети Вооруженных сил или синагоги Вооруженных сил? Шойгу тоже будет? Уверен представители других конфессий тоже воевали. Живым людям, прошедшим войну, нужна помощь сейчас, а не потом свечку ставить им за упокой. ИМХО.
14 июня, 10:49
DesolateD Varg Egregor
350001525
Детская больница или дом для ветеранов наверно больше пользы принесли ,НЕ мертвым духам поклонятся о живых надо думать.
14 июня, 11:04
Юра Титов
330001117
Рекомендуем
Пожар в часовне в честь Михаила Архангела у подножия горы Белуха
На Алтае сгорела часовня, возведенная в память о погибших спасателях
LIVE: Торжественная церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ
Торжественная церемония освящения главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время церемонии освящения главного храма Вооруженных сил России в парке Патриот в Московской области
Патриарх Кирилл станет настоятелем главного храма Вооруженных сил
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение
Григорий Маслов
Журналист РИА Новости рассказал, почему стал донором
Разбитая витрина магазина Dolce and Gabbana в Нью-Йорке
"Вы покидаете США": распад страны, по сути, начался
Военнослужащие перед церемонией освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Патриарх Кирилл начал освящение главного храма Вооруженных сил
Протестующие в США
В США протестующие снесли бюст рабовладельца и сбросили его в реку
Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Фотоснимок коронавируса
Ученый рассказал, в чем сложность создания вакцины от COVID-19
Церемония освящения главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области
Патриарх Кирилл помолился о павших воинах в главном храме Вооруженных сил
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Красноярске два человека пострадали при взрыве баллона в гараже
Молдавские военные
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы
Протестующие на одной из улиц Нью-Йорка
Путин впервые прокомментировал события в США
Информация об общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию России на Новом Арбате в Москве
Путин отреагировал на критику поправок к Конституции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния