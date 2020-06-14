Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200614/1572899141.html
Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение
2020-06-14T09:52
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
владимир соловьев (телеведущий)
сталина гуревич
сергей жорин
youtube
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:52:3072:1780_1200x0_80_0_0_d7205e861d1a60a3df1f7d577c8a3103.jpg
https://ria.ru/20200610/1572719994.html
https://ria.ru/20200613/1572896169.html
Он не перед ним извинялся. Что за остолоп.
308
Каждый суслик агроном т.е. Соловьёв.
172
97
россия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200614/1572899141.html?chat_room_id=1572899141
Новости
ru-RU
330200
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_0:52:3072:1780_1200x0_80_0_0_d7205e861d1a60a3df1f7d577c8a3103.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_171:0:2902:2048_1200x0_80_0_0_b53b72a8194656ee6b9d22ae23a823e2.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151745/67/1517456724_512:0:2560:2048_1200x0_80_0_0_eb05458f50969491d883deea1d72cdc4.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, владимир соловьев (телеведущий), сталина гуревич, сергей жорин, youtube, происшествия

Соловьев усомнился, что Ефремов не нарушил закон, записывая обращение

04:59 14.06.2020 (обновлено: 09:52 14.06.2020)
330200
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЖурналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Журналист и телеведущий Владимир Соловьев усомнился в том, что актер Михаил Ефремов, записывая видеообращение к семье погибшего в аварии с его участием, не нарушил меру пресечения в виде домашнего ареста.
В понедельник Ефремов, управляя внедорожником, выехал на полосу встречного движения на Смоленской площади в центре столицы и врезался в фургон Lada. В результате ДТП погиб 57-летний водитель Сергей Захаров. Экспертиза показала, что в момент аварии артист был пьян, в его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет. Накануне Ефремов выступил с видеообращением на YouTube, в котором попросил прощения у семьи погибшего.
Актер Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
10 июня, 03:24
Соловьев назвал Ефремова "подонком" после смертельного ДТП

"Кто записывал "извинения Ефремова"? Сам? Кто текст писал? Сам? Разве находясь под домашним арестом, он имеет право пользоваться сотовой связью?" — задался вопросом Соловьев в телеграме.

Ранее адвокат Сергей Жорин предположил, что видеообращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела. Он считает вероятным, что это действие расценят как нарушение домашнего ареста.
Вместе с тем, адвокат Сталина Гуревич выразила мнение, что видеообращение не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения.
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
13 июня, 22:15
Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
59642204045316
Обсудить 97
Сергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияВладимир Соловьев (телеведущий)Сталина ГуревичСергей ЖоринYouTubeПроисшествия
Популярные комментарии
Он не перед ним извинялся. Что за остолоп.
14 июня, 05:22
00 00
14011002155
Каждый суслик агроном т.е. Соловьёв.
14 июня, 06:53
Вениамин Киселёв
72700489
Рекомендуем
Актер и режиссер Александр Ширвиндт
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова
Михаил Леонтьев
Михаил Леонтьев раскритиковал нападки на Ефремова после ДТП
Отпевание Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, в его родном селе Кузьминское в Рязанской области
Наталья Штурм обратилась к адвокату семьи Захарова из-за дела Ефремова
Военнослужащий армии Украины на открытии международных военных учений Достойный партнер-2018 под эгидой НАТО в Грузии
Эксперт объяснила, чем чреват полученный Украиной статус партнера НАТО
Молдавские военные
Молдавские военные отправились в Москву для участия в параде Победы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
Актер Иван Охлобыстин
Охлобыстин обратился с просьбой к журналистам после ДТП с Ефремовым
Телеведущая Виктория Боня на красной дорожке церемонии закрытия 71-го Каннского международного кинофестиваля
Виктория Боня заявила, что Сергей Захаров "спас душу" Ефремова
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская призвала не сажать Ефремова в тюрьму за смертельное ДТП
Оформление кредита в отделении банка
Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита
Министр здравоохранения Республики Казахстан Елжан Биртанов
Министр здравоохранения Казахстана заразился коронавирусом
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат оценил шансы Ефремова "закосить под больного"
Актёр Михаил Ефремов выходит из Таганского суда в Москве
Юрист заявил, что обращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела
Певец Филипп Киркоров
Представитель Киркорова ответила на требование экс-главы ВДВ
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
"Долго шел к этому". Запашный прокомментировал ДТП с Ефремовым
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:38Жена Реввы оценила скандальный ролик Киркорова про десантников
00:34Эксперты рассказали, как пандемия повлияла на привычки туристов
00:33Названы регионы — лидеры по уровню благосостояния семей
00:18В России начинают работу стойки с информацией о голосовании по поправкам
00:12В центре Москвы сняли ограничения движения из-за репетиции парада Победы
23:50В Карачаево-Черкесии оштрафовали участников акции против задержаний
23:49Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
23:35В Атланте два человека погибли при стрельбе во время протестов
23:28Глава ассоциации фермеров Кубани погиб, спасая тонущего ребенка
23:10Во Франции число жертв коронавируса превысило 29,4 тысячи человек
23:07В Черногории прошли шествия в поддержку Сербской православной церкви
22:58В Москве умерли 53 пациента с коронавирусом
22:53Власти Афганистана предложили талибам повестку по переговорам
22:33В Турции число пострадавших при землетрясении возросло до 18 человек
22:33В Москве Центральный рынок проверят на соблюдение масочного режима
22:15В Москве оштрафовали 29 предприятий за несоблюдение правил по COVID-19
22:07Террористы обстреляли населенные пункты в трех сирийских провинциях
22:04Пушков высмеял заявление главы МИД Украины о "наступательной дипломатии"
22:00На востоке Москвы скорая насмерть сбила женщину
21:59В Иране произошло землетрясение магнитудой 5,1
Лента новостейМолния