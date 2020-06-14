https://ria.ru/20200614/1572897711.html
Юрист заявил, что обращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела
2020-06-14T00:55
2020-06-14T00:55
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
сергей жорин
youtube
москва
происшествия
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Alber Alber
Какой-то детский сад, за руль неоднократно садился в дюпель, не понимал, что может убить, здесь записывал видео, не понимал, что видео могут в сеть выложить, спрашивается, а зачем его записывать тогда, расчёт на то что он профессиональный шут и может на толпу выжать слезинку жалости, а заступничков много и они на фоне, что мужика то уже алкаш убил и его не вернуть, так зачем портить жизнь такому "талантищу", правда "гражданин поэт" талант в основном в количестве выпитого и унюханного, и хамстве по отношению к зрителям и стране давшим ему славу и "у меня денег много". Пусть элитка и её шуты живут по тем же законам, которые они выдумали для нас, и чтобы ни леонтьев, ни успенская, ни куценко и прочие шуты, не могли отмазать это лицемера, который для них свой, а мы для них чужие, вне зависимости под кого они себя красят, патриотов или либералов
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россия
москва
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сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, сергей жорин, youtube, москва, происшествия
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости.
Адвокат Сергей Жорин
в беседе с "Пятым каналом
" прокомментировал видеообращение актера Михаила Ефремова
, отметив, что оно может негативно повлиять на ход дела, в частности, это действие могут оценить как нарушение домашнего ареста.
В понедельник Ефремов на джипе выехал на встречную полосу в центре Москвы
и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров
. Экспертиза показала, что во время аварии артист был пьян. В его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет. Накануне он выступил
с обращением на видеохостинге YouTube
, в котором попросил прощения у семьи погибшего.
Юрист отметил, что при домашнем аресте предусматривается запрет на пользование интернетом и мобильной связью. Он считает, что Ефремов мог нарушить эту меру пресечения, записав видео и выложив его в Сеть.
"Здесь возникают обоснованные вопросы: а не нарушил ли он меру пресечения? Если нарушил, то ее могут изменить с домашнего ареста на стражу", — заявил Жорин.
Он предполагает, что видеообращение может негативно повлиять на ход дела.
По мнению адвоката, Ефремов раскаялся. При этом Жорин допускает, что он частично подключил свои актерские навыки.
Вместе с тем, ранее опрошенная в качестве эксперта адвокат Сталина Гуревич
заявила РИА Новости, что, по ее мнению, видеообращение не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения.
По ее словам, Ефремов имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами, материалами дела и любыми другими данными. Если видео в сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения, отметила юрист.
При этом, по словам Гуревич, мало кто из фигурантов тех или иных дел, будучи под домашним арестом, прибегал к таким методам связи с общественностью.