Юрист заявил, что обращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела

В понедельник Ефремов на джипе выехал на встречную полосу в центре Москвы и врезался в фургон Lada. В результате аварии погиб 57-летний водитель Сергей Захаров . Экспертиза показала, что во время аварии артист был пьян. В его крови нашли следы наркотиков. Возбуждено уголовное дело, Ефремову грозит до 12 лет. Накануне он выступил с обращением на видеохостинге YouTube , в котором попросил прощения у семьи погибшего.

Юрист отметил, что при домашнем аресте предусматривается запрет на пользование интернетом и мобильной связью. Он считает, что Ефремов мог нарушить эту меру пресечения, записав видео и выложив его в Сеть.

"Здесь возникают обоснованные вопросы: а не нарушил ли он меру пресечения? Если нарушил, то ее могут изменить с домашнего ареста на стражу", — заявил Жорин.

Он предполагает, что видеообращение может негативно повлиять на ход дела.

По мнению адвоката, Ефремов раскаялся. При этом Жорин допускает, что он частично подключил свои актерские навыки.

Сталина Гуревич заявила РИА Новости, что, по ее мнению, видеообращение не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения. Вместе с тем, ранее опрошенная в качестве эксперта адвокатзаявила РИА Новости, что, по ее мнению, видеообращение не является нарушением условий содержания под домашним арестом и не повлечет ужесточение меры пресечения.

По ее словам, Ефремов имеет право общаться с близкими родственниками и адвокатами, обмениваться с ними документами, материалами дела и любыми другими данными. Если видео в сеть загрузили они, то в этом нет никакой проблемы, обвиняемого не ждет ужесточение меры пресечения, отметила юрист.