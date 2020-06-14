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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200614/1572897927.html
Ученый рассказал, в чем сложность создания вакцины от COVID-19
2020-06-14T07:22
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
россия
михаил пальцев
российская академия наук
воз
наука
медицина
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коронавирус covid-19, россия, михаил пальцев, российская академия наук, воз, наука, медицина, общество

Ученый рассказал, в чем сложность создания вакцины от COVID-19

01:22 14.06.2020 (обновлено: 07:22 14.06.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора / Перейти в фотобанкФотоснимок коронавируса
Фотоснимок коронавируса
© РИА Новости / Пресс-служба Роспотребнадзора
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МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Академик РАН, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев в интервью "Парламентской газете" заявил, что вторая волна коронавируса произойдет, а на создание "нормальной" вакцины может потребоваться полтора-два года.
По его словам, при создании вакцины ученые могут учесть механизм мутаций COVID-19, в частности, грозящих появлением более агрессивных его форм. Так, последние научные работы по этому заболеванию свидетельствуют, что мутация происходит у белкового рецептора вируса, а не его РНК.
"Это обычное явление для подобных вирусов. Ученые опасаются, что мутации будут неблагоприятными, и появятся более агрессивные формы инфекции. Обсуждается вопрос, что если создавать вакцину, то нужно, чтобы она была не против белка, который входит в структуру вируса, а против РНК, чтобы вакцина воздействовала именно на основу COVID-19 — на РНК", — сказал Пальцев.
Таким образом, подчеркнул он, вакцина, созданная на основе белковых рецепторов, перестает действовать, как только эти рецепторы меняются у вируса. Кроме того, следует учитывать сроки, которые требуются на испытания вакцины, поэтому академик "делает ставку" на популяционный иммунитет.
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"Я бы не делал ставку на вакцинацию. Недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в мире разрабатывается 35 кандидатных вакцин. Если вакцину готовят по белковым рецепторам, то, как только они изменятся, препарат перестанет действовать. К тому же любая нормальная вакцина проходит много стадий испытания, на которые потребуется полтора-два года, и надо чётко ориентироваться на этот срок. Поэтому я бы рассчитывал на естественный иммунитет населения. <…> Вторая волна наверняка будет, потому что любая эпидемия, особенно пандемия, длится от года до трех лет", — предположил профессор.
Он также заявил о дефиците витамина D3, соединений цинка, омега-3 у россиян. Эти вещества влияют на формирование иммунитета, поэтому готовясь ко второй волне, их недостаток следует устранить, сказал Пальцев. Профессор добавил, что мутации вируса происходят по двум причинам.
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"Первая и основная причина состоит в том, что постепенно вырабатывается коллективный иммунитет, и вирус сталкивается с некоторым вызовом. Вторая причина — природные условия. Наступило лето, в некоторых российских регионах оно довольно жаркое. Обычно в этот сезон у населения повышается иммунитет и снижается заболеваемость воздушно-капельными инфекциями", — отметил собеседник издания.
Ранее итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи в беседе с РИА Новости заявил, что коронавирус ослабевает, и это позволяет надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не произойдет.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 7,5 миллиона случаев заражения, свыше 423 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияМихаил ПальцевРоссийская академия наукВОЗНаукаМедицинаОбщество
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