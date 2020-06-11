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Распространение нового коронавируса
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Итальянский эксперт усомнился в вероятности второй волны коронавируса
2020-06-11T09:54
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коронавирус covid-19, воз, австралия, мексика, бразилия, италия, сша, в мире

Итальянский эксперт усомнился в вероятности второй волны коронавируса

09:54 11.06.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкПункт медицинского осмотра
Пункт медицинского осмотра
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Пункт медицинского осмотра. Архивное фото
РИМ, 11 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Последние научные исследования показывают, что коронавирус ослабевает, и это позволяет надеяться, что второй волны пандемии COVID-19 осенью не будет, заявил РИА Новости видный итальянский вирусолог, проректор миланского университета Vita-Salute San Raffaele Массимо Клементи.
"Еще в мае наши врачи отметили прогрессирующее снижение остроты заболевания, с которым госпитализировали инфицированных коронавирусом пациентов. При этом речь шла не только об уменьшении количества заболевших, но и о сокращении числа больных, которым требовалось лечение в отделении интенсивной терапии, в частности, в связи с воспалением легких. Одновременно увеличилось количество зараженных, которых можно было лечить на дому", - отметил профессор Клементи, возглавляющий лабораторию микробиологии и вирусологии крупнейшего частного лечебного учреждения Италии – госпиталя San Raffaele.

Большой сюрприз

Перед лицом столь серьезного изменения клинической картины лечащие врачи этой миланской больницы, куда в марте шел нескончаемый поток тяжелобольных с COVID-19, попросили вирусологов найти объяснение происходящего с точки зрения науки.
"Мы начали свои исследования, предполагая, что может быть обнаружен некий генетический вариант вируса с меньшей вирулентностью, то есть с меньшей степенью способности вызывать заболевание и привести к гибели человека. Такого варианта вируса мы не выявили, зато наш ждал большой сюрприз", - рассказал Клементи.
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"Дело в том, что одновременно мы провели небольшое исследование, в ходе которого сравнили 100 пациентов, поступивших в больницу с 1 по 15 марта, и 100 пациентов, госпитализированных во второй половине мая. Выяснилось, что вирусная нагрузка (мера тяжести вирусной инфекции, которая рассчитывается путем оценки количества вирусных частиц в определенном объеме биологической жидкости – ред.) в начальной стадии эпидемии была значительно, в десятки раз выше, чем в конце мая. Этот результат имеет очень большое значение", - подчеркнул профессор.
По мнению собеседника РИА Новости, улучшение клинической картины, сопровождающееся явным снижением вирусной нагрузки, предположительно, означает, что сам коронавирус претерпевает изменения в направлении ослабления. "Пока мы не можем утверждать это с полной уверенностью, но, скорее всего, это именно так", - заявил он.
В настоящее время миланские вирусологи готовят научную публикацию о результатах своего исследования, которая вскоре должна появиться в журнале Clinical Chemistry and Laboratory Medicine.
Клементи сообщил также, что микробиологам из североитальянского города Брешия под руководством профессора Арнальдо Карузо недавно удалось выявить два варианта вируса со значительно меньшим патогенным потенциалом. "Речь идет об отдельных, изолированных вариантах, которые не обязательно будут циркулировать в будущем. Тем не менее, сам факт их обнаружения является подтверждением того, что вирус меняется и ослабевает", - указал Клементи.
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Вирус ослабевает

"Особенно важно, что наши выводы об ослаблении вируса подтверждают данные, поступающие сейчас из ряда стран, находящихся на различных этапах эпидемии. Например, мы получили такую информацию от нашего американского коллеги, работающего во Флориде, что очень интересно, если учесть, что эпидемия коронавируса началась в США значительно позже, чем в Италии, а меры по социальной изоляции в этом штате были значительно мягче, чем у нас", - заметил ученый.
Клементи, который был одним из основателей, а затем президентом Итальянского общества вирусологии, подчеркнул в этой связи важность широкого обмена информацией между специалистами в этой области, микробиологами. По словам профессора, сейчас в его лабораторию поступают данные из разных стран, которые подтверждают сделанные им выводы.
"Недавно нам стало известно о результатах исследования, которое провела группа ученых из Лондона. Они сделали огромную работу по изучению различных секвенций генома вируса, выявленных ранее в Китае, Европе, США, проведя их анализ на различных стадиях пандемии. Фактически мы с ними работали в одном направлении, только мы изучали вирусную нагрузку, а они - качество секвенций. В итоге британские коллеги установили, что существуют определенные зоны генома вируса, где происходят мутации. Речь идет о феномене под названием гомоплазия. Это означает, что вирус очень пластичен и приспосабливается к человеческому организму посредством различных мутаций", - рассказал профессор.
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По словам Клементи, это можно считать отличной новостью, имея в виду перспективы развития пандемии. "Дело в том, что описанный выше процесс происходит во всех странах, независимо от их географического положения и стадии эпидемии, на которой они находятся. Повсюду эволюция вируса идет в одном и одном же направлении, где-то быстрее, где-то медленнее. Весьма вероятно, что этот процесс приведет к сокращению патогенного потенциала вируса, снижению его вирулентности, как это не раз бывало прежде. Постепенно вирус становится менее агрессивным, он приспосабливается и ослабевает", - заявил микробиолог.
"Естественно, мне могут возразить: да, вирус изменяется в Италии, но в Бразилии этого может не случиться. Это не так, потому что происходящие в геноме изменения подобны, и все они идут в одном направлении. Иными словами, вскоре - будем надеяться, что этого не придется ждать долго - мы будем иметь дело с ослабевшим вирусом, который, как и другие коронавирусы будет вызывать у человека лишь банальные респираторные заболевания", - заявил собеседник агентства.
В этой связи Клементи напомнил о распространении весной 2009 года в Мексике так называемого вируса "свиного" гриппа, которым заразилось множество людей и который были объявлен Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. Однако в течение нескольких месяцев этот вирус потерял свою силу, и пандемия закончилась уже в августе 2010 года. Сам же вирус "свиного" гриппа стал одним из многих вирусов, с которыми человеку приходится иметь дело каждую зиму, но в целом они не причиняют особого беспокойства.
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Без второй волны

Клементи считает, что аналогия со "свиным" гриппом вполне оправдана, хотя точно сказать, когда завершится пандемия СOVID-19, пока вряд ли возможно. Отвечая на вопрос о вероятности прихода осенью второй волны коронавируса, профессор сказал: "Сейчас многие мои коллеги занимаются предсказаниями. Не хотелось бы выступать в роли оракула, но все-таки я надеюсь, что этого не произойдет".
При этом вирусолог отметил особую важность быстрой реакции на возможные изменения эпидемиологической ситуации. "Не исключаю, что в будущем могут появиться небольшие новые очаги. Но если мы будем своевременно принимать меры, немедленно выявляя случаи заражения и изолируя инфицированных людей дома, ситуация останется под контролем. Надеюсь, что настоящая вторая волна не придет, и если вирус, как мы полагаем, постепенно станет менее вирулентным, то повторения ситуации, возникшей этой зимой, не будет. Можно сказать, что это надежда, но у меня есть достаточно оснований, чтобы быть оптимистом", - подчеркнул профессор.
"Сейчас в Италии вирусная нагрузка в ряде случаев стала в сто раз меньше, чем в начале эпидемии. И это вовсе не странно. Такой вирус появился в мире впервые, как будто он упал к нам с Луны или из космоса. А все новые вирусы вначале очень агрессивны и имеют больший патогенный потенциал", - отметил он.
В заключение Клементи затронул вопрос о том, грозит ли человечеству повторение такого рода эпидемий в будущем. "К сожалению, приходится констатировать, что современный мир создает настоящие "автострады" для движения подобных вирусов, в огромной степени облегчая их распространение", - указал ученый.
В качестве примера он привел ситуацию, которая сложилась в Австралии в результате масштабной вырубки лесов. Среди многих диких животных, утративших естественную среду обитания, там оказались и летучие мыши, которые в поисках пищи появились в непосредственной близости от человека. Результатом этого стало быстрое инфицирование людей новым вирусом. "Так что ставя диких животных на грань выживания, мы должны помнить, что рискуем получить весьма серьезные последствия", - резюмировал Клементи.
ВОЗ 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным организации, в мире выявлены уже более 7 миллионов случаев заражения, свыше 404 тысяч человек скончались.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Художники против коронавируса: граффити в разных городах мира
© AFP 2020 / Andreas Solaro

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

Граффити на стене возле Колизея в центре Рима
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
© AFP 2020 / Filippo Monteforte

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

Граффити на стене в Риме
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
© AP Photo / Thanassis Stavrakis

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

Художник рисует граффити на крыше дома в Афинах
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
© AP Photo / Markus Schreiber

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

Граффити на стене в Берлине
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
© REUTERS / Aly Song

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

Граффити на стене в Шанхае
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
© AFP 2020 / Indranil Mukherjee

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

Граффити на стене в Мумбаи
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
© AFP 2020 / Piero Cruciatti

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

Изображение на стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
1 из 7

Художник TV Boy нарисовал на стене неподалеку от древнего Колизея героев фильма "Римские каникулы", противостоящих COVID-19.

© AFP 2020 / Andreas Solaro
2 из 7

Близ римского Чайна-тауна появился рисунок с предостережением о витающей в воздухе эпидемии невежества.

© AFP 2020 / Filippo Monteforte
3 из 7

В Афинах 16-летний автор S.F. изобразил на крыше многоквартирного дома женщину в медицинской маске — своеобразный призыв беречь себя.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis
4 из 7

Автор фрески, появившейся на стене в берлинском районе Пренцлауэр-Берг, попытался выразить страх горожан перед новым коронавирусом.

© AP Photo / Markus Schreiber
5 из 7

Граффити на строительной площадке в Шанхае.

© REUTERS / Aly Song
6 из 7

Даже Будда не пренебрег бы защитной маской, убежден уличный художник из Мумбаи.

© AFP 2020 / Indranil Mukherjee
7 из 7

На стене больницы имени Папы Джованни XXIII в Бергамо художник изобразил медсестру, бережно держащую на руках Италию.

© AFP 2020 / Piero Cruciatti
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