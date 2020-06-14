И божество, и вдохновенье, согласно данным социологии

Левада-центр произвел телефонный опрос 1608 душ на предмет того, "кто из известных людей, наших современников, вдохновляет их своим примером, своей активной гражданской позицией".

Социологам удалось установить, что, хотя В. В. Путин по-прежнему вдохновляет трудящихся, у него есть влиятельные соперники. Естественно, вдохновляет россиян также А. А. Навальный, но не только. К числу вдохновителей относятся также Г. А. Зюганов, В. В. Жириновский, С. М. Миронов, военный министр С. К. Шойгу, профессор экономики С. М. Гуриев, женщина-политолог Е. М. Шульман, телеведущий В. Р. Соловьев, киберактивист Ю. А. Дудь, священный старец М. Б. Ходорковский, замсекретаря Совбеза Д. А. Медведев — и многие иные. Вдохновляют россиян также и двое усопших — А. И. Солженицын и И. В. Сталин. В число вдохновляющих почему-то не попал разве что артист М. О. Ефремов — а так полный набор на любой цвет и вкус.

Оппозиция возрадовалась и возвеселилась. Во-первых, потому что А. А. Навальный не забыт россиянами, во-вторых, потому что В. В. Путин не единственный вдохновитель, в-третьих, потому что список номинированных необычайно широк. В чем усматривается общественный запрос на то, чтобы, по завету председателя Мао, расцветали сто цветов.

Мао дурного не посоветует, однако стоит задуматься, как вообще проходил опрос. В смысле, что было в голове у респондентов.

Пусть читатель представит себе, что он попал в число 1608 россиян, ему позвонили и спросили, кто его вдохновляет. Не знаю, как другие, но я бы пришел в ступор. Положим, если бы я для точности пошел справляться в Словаре живого великорусского языка В. И. Даля (очень сильное допущение, поскольку это требует времени, а левадовский интервьюер не может ждать, он требует немедленного ответа), я бы там прочел: "Воодушевлять — оживлять, восхищать, воспламенять, пробуждать духом и делать способным к высшим проявлениям духовных сил".

Но даже такая подсказка Владимира Ивановича не совсем помогла бы делу. По той причине, что найти такого деятеля, который оживляет, восхищает, воспламеняет не так-то легко. Покажите мне человека, которого бы оживил и воспламенил, допустим, Г. А. Зюганов. Или всемирноученый С. М. Гуриев, от экономической премудрости которого мухи дохнут.

Конечно, есть и более жовиальные номинанты. В. В. Жириновский, В. Р. Соловьев, Н. Н. Платошкин очень даже воспламеняют. Но в определении В. И. Даля еще сказано "делать способным к высшим проявлениям духовных сил". При всем уважении к вышеназванным лицам тут есть известные сомнения.

Конечно, приятно, когда гражданину является, как мимолетнее виденье, как гений чистой красоты, какой-нибудь киберактивист, после чего гражданин радостно констатирует:

"И сердце бьется в упоенье,

И для него воскресли вновь

И божество, и вдохновенье,

И жизнь, и слезы, и любовь".

Но такие случаи редки. К тому же ведь все очень индивидуально. А. С. Пушкину явилась А. П. Керн и произвела сказанное действие (уже умолчим о том, что отношение солнца нашей поэзии к Анне Петровне было неоднозначным и порой даже совершенно непечатным), а на Ив. Ив. Пупкина не произвела. И что на это сказал бы Левада-центр?

Впрочем, скорее всего, ничего бы не сказал, поскольку его фирменным приемом является как раз социологическая нечистота эксперимента. Мыть пробирки в центре не принято.

Да, конечно, оговорка сделана: "По форме этот вопрос похож на наш регулярный вопрос о доверии политикам, и мы получаем похожие, но более разнообразные ответы. Доверять человеку и вдохновляться им — разные вещи".

Вещи действительно разные. Доверие несколько более формализуемо, тогда как вдохновение есть область чистой поэзии. Но респонденты этого не знают, потому что никто им эту тонкость не разъяснил, и фантазируют по принципу "кто в лес, кто по дрова". Отчего и цена ответов на полностью неопределенный вопрос может быть определена на жаргоне авиаторов. Когда приборы на доске изображают что-то несусветное, говорится, что, допустим, альтиметр (показатель высоты) показывает цену на дрова.

Правда, если в летном деле такая ситуация — хуже некуда, то в социологическом деле все к цене на дрова привыкли. Хайп есть альфа и омега оппозиционной мысли, и, если его можно достичь, предлагая честным и добродушным людям результаты, полученные в результате опроса по совершенно неопределенным критериям, — почему бы и нет, когда пипл хавает. Кто-то руководствуется принципом "цель (оппозиционная) оправдывает средства", с чистыми пробирками результаты будут скучные, кто-то просто любит читать про открытия британских ученых.