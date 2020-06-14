Кондитеры рассказали, какие десерты безопасно заказывать в ресторане

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шеф-повара и кондитеры рассказали, какие десерты стоит заказывать в ресторане, а от чего лучше отказаться, Шеф-повара и кондитеры рассказали, какие десерты стоит заказывать в ресторане, а от чего лучше отказаться, сообщает Insider.

Кондитер Джо Скривнер считает, что дешевле и лучше всего порадовать себя шоколадным муссом, так как дома его вряд ли удастся приготовить.

"Вам потребуется высококачественный шоколад. Для ресторанов этот ингредиент обычно продается по оптовым ценам, чего не скажешь о розничных. Обычным пекарям, которые готовят дома, его покупать невыгодно", — объяснил Скривнер.

Если вы не заядлый кондитер, то заказать чизкейк, вероятно, будет правильнее, чем пытаться приготовить его дома, уверен Скривнер.

"Я бы не советовал тратить время на готовку чизкейка. Такой десерт прекрасно делают даже в ресторанах быстрого питания, поэтому его безопасно заказывать практически везде", — заявил кондитер.

Джо Скривнер отмечает, что классический французский десерт суфле из взбитых, а после запеченных, яиц — непросто готовить — надо знать много хитростей. Чтобы лишний раз не хлопотать на кухне, оптимально попробовать его в ресторане.

"Суфле обычно подают по разумной цене, и, поскольку его нужно запекать сразу же после того, как вы сделаете заказ, оно скорее всего, будет свежеприготовленным, причем специально для вас", — подчеркнул он.

Профессиональный кондитер и пекарь Крис Такер рассказал Insider, что один из его любимых десертов — теплый брауни с мороженым. Его готовят в сковороде и не запекают, пока кто-нибудь не закажет. Поэтому гость почти всегда получает пирожное, которое только что достали из духовки.

Тоже самое относится и к шоколадному фондану, который нагревают только перед подачей. "У этого десерта внутри всегда должна быть жидкая горячая начинка, — пояснил Такер. Кондитер рекомендовал сочетать этот десерт с мороженым, чтобы на фоне температурного контраста лучше раскрылся вкус.

Пекарь и автор кулинарной книги Джесси Шихан уверена, если вы ищете безопасный десерт, выбирайте мороженое с фруктами.

"Эту сладость сложно испортить. Даже мороженое из обычного супермаркета можно превратить в нечто необыкновенное, если добавить немного горячей помадки, взбитых сливок и жареных грецких орехов", — прокомментировала Шихан.



По мнению Джо Скривнера, в ресторане не стоит заказывать тирамису — итальянский десерт, который обычно готовят из сырых яиц или свежих сливок — скоропортящихся ингредиентов.

"Многие заведения пытаются продать не самое свежее пирожное в надежде на то, что аромат кофе подавит любой неприятный вкус. Порции при этом обычно крошечные и дорогие", — подчеркнул повар.

Он отметил, что по цене двух — трех небольших тирамису можно приготовить большую порцию этого десерта дома.

Оказалось, что и знаменитый крем-брюле легко и недорого сделать в домашних условиях. Для него требуется всего несколько ингредиентов: яичный желток, жирные сливки, сахар и ваниль.

"Вам даже не понадобится горелка для карамелизации — просто поставьте уже запеченный крем-брюле под верхний нагрев в духовке на три-пять минут", — посоветовал Джо Скривнер.

Джесси Шихан считает, что если ресторан не специализируется на пирогах, то лучше их там не заказывать.

"Выпечку с начинкой сложно сделать хорошо, но зато легко приготовить плохо. Пироги в ресторанах часто имеют жесткую пресную корку, а в ягодную начинку кладут слишком много загустителя", — рассказала она.

Вместо этого пекарь порекомендовала выбрать яблочный крамбл или коблер — фруктовый пирог с шапкой из теста, напоминающего бисквит. Такие десерты не менее вкусные, но более простые в готовке.

© Фото : Дмитрий Ухов и Александр Колпаков Крамбл с осенними яблоками, портвейном и ванильным мороженым © Фото : Дмитрий Ухов и Александр Колпаков Крамбл с осенними яблоками, портвейном и ванильным мороженым

Шикан не советует брать и торт. В некоторых ресторанах, в которых нет специального пекарского оборудования или кондитера, клиентам могут подавать несвежие куски.

"Сложно угадать, каким он будет. Слишком часто этот десерт подают несвежим и сухим, или не соблюдают пропорции между кремом и коржами", — пояснила она.