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Кондитеры рассказали, какие десерты безопасно заказывать в ресторане
2020-06-14T06:38
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еда, стиль жизни, новости культуры

Кондитеры рассказали, какие десерты безопасно заказывать в ресторане

06:38 14.06.2020
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© Depositphotos / VadimVaseninТыквенный пирог
Тыквенный пирог
© Depositphotos / VadimVasenin
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. Шеф-повара и кондитеры рассказали, какие десерты стоит заказывать в ресторане, а от чего лучше отказаться, сообщает Insider.
Кондитер Джо Скривнер считает, что дешевле и лучше всего порадовать себя шоколадным муссом, так как дома его вряд ли удастся приготовить.
"Вам потребуется высококачественный шоколад. Для ресторанов этот ингредиент обычно продается по оптовым ценам, чего не скажешь о розничных. Обычным пекарям, которые готовят дома, его покупать невыгодно", — объяснил Скривнер.
Если вы не заядлый кондитер, то заказать чизкейк, вероятно, будет правильнее, чем пытаться приготовить его дома, уверен Скривнер.
© Depositphotos / studioM

Шоколадный мусс

Шоколадный торт
1 из 2

Шоколадный мусс

© Depositphotos / studioM
© Depositphotos / ildi_pappЗемляничный чизкейк
Земляничный чизкейк
2 из 2
Земляничный чизкейк
© Depositphotos / ildi_papp
1 из 2

Шоколадный мусс

© Depositphotos / studioM
2 из 2
Земляничный чизкейк
© Depositphotos / ildi_papp

"Я бы не советовал тратить время на готовку чизкейка. Такой десерт прекрасно делают даже в ресторанах быстрого питания, поэтому его безопасно заказывать практически везде", — заявил кондитер.

Джо Скривнер отмечает, что классический французский десерт суфле из взбитых, а после запеченных, яиц — непросто готовить — надо знать много хитростей. Чтобы лишний раз не хлопотать на кухне, оптимально попробовать его в ресторане.

"Суфле обычно подают по разумной цене, и, поскольку его нужно запекать сразу же после того, как вы сделаете заказ, оно скорее всего, будет свежеприготовленным, причем специально для вас", — подчеркнул он.

Профессиональный кондитер и пекарь Крис Такер рассказал Insider, что один из его любимых десертов — теплый брауни с мороженым. Его готовят в сковороде и не запекают, пока кто-нибудь не закажет. Поэтому гость почти всегда получает пирожное, которое только что достали из духовки.
© Depositphotos / jannystockphotoШоколадный фондан
Шоколадный фондан
© Depositphotos / jannystockphoto
Шоколадный фондан
Тоже самое относится и к шоколадному фондану, который нагревают только перед подачей. "У этого десерта внутри всегда должна быть жидкая горячая начинка, — пояснил Такер. Кондитер рекомендовал сочетать этот десерт с мороженым, чтобы на фоне температурного контраста лучше раскрылся вкус.
Пекарь и автор кулинарной книги Джесси Шихан уверена, если вы ищете безопасный десерт, выбирайте мороженое с фруктами.
"Эту сладость сложно испортить. Даже мороженое из обычного супермаркета можно превратить в нечто необыкновенное, если добавить немного горячей помадки, взбитых сливок и жареных грецких орехов", — прокомментировала Шихан.
© Flickr / Or HiltchФруктовый десерт
Фруктовый десерт
© Flickr / Or Hiltch
Фруктовый десерт
По мнению Джо Скривнера, в ресторане не стоит заказывать тирамису — итальянский десерт, который обычно готовят из сырых яиц или свежих сливок — скоропортящихся ингредиентов.
"Многие заведения пытаются продать не самое свежее пирожное в надежде на то, что аромат кофе подавит любой неприятный вкус. Порции при этом обычно крошечные и дорогие", — подчеркнул повар.
Он отметил, что по цене двух — трех небольших тирамису можно приготовить большую порцию этого десерта дома.
© Flickr / Sasha FujinПирожное "Тирамису"
Пирожное Тирамису
1 из 3
Пирожное "Тирамису"
© Flickr / Sasha Fujin
© Depositphotos / myviewpointСпанакопита
Спанакопита
2 из 3
Спанакопита
© Depositphotos / myviewpoint
CC0 / manfredrichter / Торт
Торт
3 из 3
Торт
CC0 / manfredrichter /
1 из 3
Пирожное "Тирамису"
© Flickr / Sasha Fujin
2 из 3
Спанакопита
© Depositphotos / myviewpoint
3 из 3
Торт
CC0 / manfredrichter /
Оказалось, что и знаменитый крем-брюле легко и недорого сделать в домашних условиях. Для него требуется всего несколько ингредиентов: яичный желток, жирные сливки, сахар и ваниль.

"Вам даже не понадобится горелка для карамелизации — просто поставьте уже запеченный крем-брюле под верхний нагрев в духовке на три-пять минут", — посоветовал Джо Скривнер.

Джесси Шихан считает, что если ресторан не специализируется на пирогах, то лучше их там не заказывать.

"Выпечку с начинкой сложно сделать хорошо, но зато легко приготовить плохо. Пироги в ресторанах часто имеют жесткую пресную корку, а в ягодную начинку кладут слишком много загустителя", — рассказала она.

Вместо этого пекарь порекомендовала выбрать яблочный крамбл или коблер — фруктовый пирог с шапкой из теста, напоминающего бисквит. Такие десерты не менее вкусные, но более простые в готовке.
© Фото : Дмитрий Ухов и Александр КолпаковКрамбл с осенними яблоками, портвейном и ванильным мороженым
Крамбл с осенними яблоками, портвейном и ванильным мороженым
© Фото : Дмитрий Ухов и Александр Колпаков
Крамбл с осенними яблоками, портвейном и ванильным мороженым
Шикан не советует брать и торт. В некоторых ресторанах, в которых нет специального пекарского оборудования или кондитера, клиентам могут подавать несвежие куски.
"Сложно угадать, каким он будет. Слишком часто этот десерт подают несвежим и сухим, или не соблюдают пропорции между кремом и коржами", — пояснила она.
По ее словам, если вы все-таки решили заказать торт, попросите дополнительно приготовить теплый шоколадный соус или принести шарик мороженого. Такие сладкие акценты могут спасти слишком сухое пирожное.
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