Как пережили изоляцию станции крови и зачем нужно сдавать плазму

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Во время эпидемии практически всем больницам остро не хватало запасов крови. Медикам пришлось не только искать доноров, но и развернуть работу по новому направлению — забору иммунной плазмы у перенесших COVID-19. Эксперты говорят, что один вылечившийся человек способен помочь двум-трем пациентам. В Международный день донора РИА Новости рассказывает, кто и как спасает людей, которым нужна кровь.

"Изоляцию пережили"

В достаточном количестве кровь имеется от силы в четверти медучреждений Москвы. Не лучше и в других крупных городах. На весь Санкт-Петербург — два зеленых "светофора" ("донорский светофор" — индикатор запасов крови). Светится красным Пермский край.

В отделении переливания СПбГМУ имени И. П. Павлова рассказали, что поток доноров снизился примерно на 30 процентов. Это не критично — удалось продержаться на старых запасах, однако они уже на исходе.

© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России Врач больницы № 85 во время подготовки пациента к донации © Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России Врач больницы № 85 во время подготовки пациента к донации

"Изоляцию пережили, спасибо неравнодушным. Сейчас каждый день к нам приходит 35-40 человек. Очень выручили партнеры, которые предоставили скидку на такси для тех, кто сдает кровь. Без отклика населения мы бы точно не справились, ведь потребность у нас очень большая. Обычно мы принимаем 50-60 доноров в день, а во время акций бывает и 80-90. Конечно, нехватка ощущалась: пустые коридоры, дефицит крови, особенно первой отрицательной, да и другие группы с отрицательным резусом заметно просели".

Впрочем, дефицит возник не везде: например, на тульской станции поток доноров удалось сохранить на прежнем уровне.

"Перезарядка организма"

Многие решились на этот шаг впервые, услышав об острой нехватке крови. Москвич Александр увидел в соцсетях обращение медиков и волонтеров городской больницы № 52. Учреждение перепрофилировали на COVID-19, здесь на лечении примерно восемьсот человек.

"Семнадцатого апреля сдал 400 миллилитров крови. Процедура безобидная, сказали, продлится 15 минут, но все закончилось уже через шесть. Напоили чаем с баранками, дали денежку, поздравили с первой донацией. Подготовка достаточно продолжительная. Проверяют на противопоказания, спрашивают обо всем, вплоть до болячек, перенесенных в детстве. Взяли кровь из пальца, перегоняли через какой-то приборчик. После — никакого головокружения, наоборот, следующие два-три дня чувствовал себя приподнято. Как перезарядка организма", — описывает Александр.

Недавно он сделал анализ на антитела к COVID-19 — если обнаружат, пойдет сдавать плазму: "В середине марта я несколько дней болел, врач поставил ОРВИ, но кто знает, что там было на самом деле".

© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России Заготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России © Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России Заготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России

А вот у Алены из Москвы точно был COVID-19: "В легкой форме, как считается, хотя до сих пор полностью не восстановилась". Рада бы стать донором, но нельзя: 17 мая, еще не зная о диагнозе, она сдавала цельную кровь. Теперь нужно выдержать паузу.

"Рабочий метод"

Главный внештатный трансфузиолог Департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов говорит, что на сегодняшний день один из главных методов борьбы с COVID-19 — переливание плазмы переболевших.

"Болезнь останавливается в двух случаях: если есть специфическое лекарственное средство или когда собственный иммунитет сильный. Препарата от коронавируса пока не придумали, надежда только на второе", — отмечает врач.

Он объясняет: антитела, как и все белки, содержатся в жидкой части крови — плазме. Их можно отделить, но процесс это долгий, в условиях эпидемии не годится.

"Далеко не у всех переболевших есть сильный иммунный ответ, так что не каждый сможет стать донором. Суть в том, чтобы антитела оказались у того, кто сейчас болеет", — уточняет Буланов.

Он подчеркивает, что это доказанный метод, но помогает "не всем и не во всех ситуациях". Каков процент спасенных с помощью введенных антител, Буланов пока не знает. Однако исследования ведутся, и результаты скоро обнародуют.

Не каждый может стать донором

Плазму с антителами принимают не на всех станциях переливания крови. В стране 25 таких учреждений, главным образом в крупных городах. В столице для того, чтобы стать донором, нужно позвонить на горячую линию Департамента здравоохранения по телефону +7(495)870-45-16.

Сейчас кровь берут даже организации, которые раньше этим не занимались. Так, в мае на базе клинической больницы № 85 ФМБА России создали координационный центр по заготовке плазмы — сюда направляют переболевших COVID-19 из разных учреждений Федерального медико-биологического агентства. На добровольной основе, конечно. Однако донором может стать не каждый.

"Есть жесткие требования, которые касаются как состояния здоровья, так и титра антител. Другая важная деталь: необходимо, чтобы с момента выписки из больницы прошло как минимум 14 дней", — рассказали в координационном центре.

Титр — это показатель содержания антител в крови, и он должен быть достаточно высоким, не менее 1:1000. Но перед донацией смотрят не только на количество спасительных белков. Нужно еще составить полноценную клиническую картину.

"Каждый проходит обследование. На входе — термометрия, затем — развернутый анализ крови, осмотр, собеседование. Окончательное решение о допуске всегда принимает врач-трансфузиолог. Имеются противопоказания: хронические заболевания, гепатит В и С, ВИЧ и другие. Также мы обращаем внимание на возраст — от 18 до 55 лет, а также вес — не менее 50 килограммов", — объясняет Виолетта Данилец, заведующая отделением трансфузиологии ГКБ имени Кончаловского.

Плазмаферез — процесс забора плазмы — длится около 40 минут. Потом кровь замораживают, но не позже, чем через шесть часов, чтобы она не утратила свои свойства.

Потоки доноров — обычных и переболевших коронавирусом — разнесены по времени. Кресла стоят на безопасном расстоянии: соблюдается социальная дистанция.

Триста доз плазмы

Стандартная доза плазмы — 600 миллилитров, но можно сдать и меньше. Полученную жидкость делят на три части — то есть один переболевший поможет нескольким людям, которые борются с инфекцией прямо сейчас.

© Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России Заготовка антиковидной плазмы в КБ 85 ФМБА России © Фото : предоставлено пресс-службой ФГБУЗ КБ №85 ФМБА России Заготовка антиковидной плазмы в КБ 85 ФМБА России

"Наша больница с 30 апреля приступила к заготовке иммунной плазмы. Мы приняли 113 доноров, получили 305 доз. И 114 с высоким уровнем антител уже отправили в COVID-центры", — говорит Данилец.