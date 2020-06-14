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Возраст и лапы не помеха: как становятся популярными блогерами
2020-06-14T17:59
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Возраст и лапы не помеха: как становятся популярными блогерами

08:00 14.06.2020 (обновлено: 17:59 14.06.2020)
4719
© Ксения МельничукКот Хосико
Кот Хосико
© Ксения Мельничук
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости, Ольга Распопова. Сегодня профессиональный праздник отмечают блогеры. Самые успешные — уже давно не только красивые девушки, выкладывающие селфи. Напротив, нужно быть максимально оригинальным, чтобы выделяться среди многочисленных конкурентов. Истории трех талантливых и совершенно разных блогеров с армией подписчиков и миллионами просмотров — неунывающей школьницы Вики, модного дедушки Коли и пухлого котика Хосико — в материале РИА Новости.

Круче Энтони Хопкинса: дедушка Коля, 594 тысячи подписчиков в TikTok

"Я вообще умею зажигать — еще когда бригадиром в колхозе работал, участвовал в художественной самодеятельности", — усмехается 65-летний Николай Куприянов, известный шестью сотнями тысяч подписчиков под ником Ded.official. Его аудитория — почти в 60 раз больше населения небольшого городка Бабаево Вологодской области, где живет пенсионер.
Самое популярное видео дедушки Коли набрало больше пяти миллионов просмотров — для сравнения: рекорд Энтони Хопкинса, который тоже недавно зарегистрировался в TikTok, пока на два миллиона меньше. На реализацию идеи у Ded.official уходит примерно десять-пятнадцать минут. Снимать и монтировать ролики ему помогает 27-летний сосед Андрей, а сюжеты часто подсказывают подписчики. "Они у меня молодцы, активные", — говорит Николай.
До карантина он общался с поклонниками и в офлайне — ездил в Петербург. У себя в городке блогер уже давно знаменитость — раздает автографы, не отказывается сфотографироваться, размышляет, не податься ли в телезвезды.

"Недавно вот позвали на передачу "Давай поженимся", но я пока думаю", — признается вологжанин.

TikTok, платформа коротких (максимально — до минуты) роликов, где "обитает" жизнерадостный пенсионер, считается соцсетью для подростков и молодежи: возраст 60 процентов пользователей — от 16 до 24 лет. Но Куприянова этот факт ничуть не смущает: "Главное ведь не годы, а умение найти с людьми общий язык, и к тебе потянутся. И будешь ты в тренде".
А этим дедушка Коля прекрасно владеет. Он танцует на фоне советского ковра или разбивает о стену старенький будильник, пытается познакомиться в интернете или в своем фирменном стиле закатывает глаза, по-детски прыгая по маленькой комнате. Часто, по его выражению, "кривляется", открывая рот под популярные песни — это у пользователей отдельный жанр, липсинк (от английского lip sync).
Так быстро раскрутиться с довольно специфическим контентом в другой соцсети Куприянову было бы довольно сложно. Но здесь правила другие: алгоритмы TikTok не заключают пользователей в "пузырь" подписок, а, наоборот, подсовывают в ленту ролики незнакомцев.
Стать популярным здесь можно, даже не имея на старте друзей или подписчиков. Ролик, вышедший в топ в России, начинает крутиться в других странах, поэтому обычный пенсионер или скромная домохозяйка собирают миллионы лайков. И таких народных блогеров действительно много — к этому надо быть готовым.

Любимец Голливуда: Кот Хосико, 1,7 миллиона подписчиков в Instagram

Один из поклонников рыжего пухлого котика из Москвы — голливудский актер Роберт Дауни-младший у себя в Facebook сравнивал Хосико с собой.
Идея завести питомцу личный аккаунт в Instagram появилась у хозяев кота спонтанно. В семье всегда были домашние животные, но первой четвероногой знаменитостью стал именно Хосико — видимо, сработала магия имени, ведь оно переводится с японского как "сын звезды".
Больше полутора миллионов подписчиков страницы, которая ведется на английском языке, с восторгом следят, как круглощекий Хосико живет обычной жизнью: гуляет, пытается бегать в колесе для кошек, принимает ванну и, конечно, с неизменной грацией втискивается в коробки. При этом звездный блогер не работает на публику: его хозяйка Ксения Мельничук признается, что дрессуре питомец не поддается и ничего не делает против воли. У нее хранится целая галерея портретов Хосико, которые рисуют и присылают поклонники котика, в частности, из Японии и Кореи.
© Ксения МельничукПортрет кота Хосико
Портрет кота Хосико
© Ксения Мельничук
Портрет кота Хосико
Хосико представлен в восьми соцсетях, даже в китайской Вейбо, но его главной "трибуной" остается Instagram: невероятно фотогеничный кот словно был создан для этой площадки, которая всегда отличалась яркой и красивой картинкой.
Основные доходы четвероногого блогера поступают от рекламы и продажи сувениров (футболки, худи) с его изображением. От многочисленных предложений участвовать в съемках или фотосессиях хозяева принципиально отказываются.

"Мы никому Хосико не одалживаем. Он же не вещь какая-нибудь. На телеканалы тоже не ходим, он очень пуглив", — говорит Ксения.

Звезда с пяти лет: Вика, семь миллионов подписчиков на YouTube

Начать карьеру блогера можно совсем с юного возраста. Канал Viki Show Вика Соловьева из Чебоксар ведет с пяти лет. Меньше чем за четыре года набрала более семи миллионов подписчиков. Стремительный рост начался с 2018 года, когда хозяйка аккаунта перешагнула отметку в 500 тысяч фолловеров.
Сначала, как и другие дети-блогеры, девочка делала на камеру макияж, пробовала необычную еду, рассказывала о своих путешествиях. И, конечно, распаковывала новые игрушки — так называемый анбоксинг очень популярен на платформе. Мода на подобный формат объясняется просто: те, кто не может позволить себе дорогие гаджеты для развлечений или куклу, хотя бы так приобщаются к радости обладания заветной вещью.
С 2018 года школьница пробует себя в роли в певицы — ее последний клип "Хэй лейдис", где она танцует с подружками, уже набрал больше 25 миллионов просмотров, а песня "Лето" — 51 миллион.
Вика также серьезно увлекается компьютерными играми, под это она завела отдельный канал. Соавтор и активный участник шоу — мама блогера Роза Соловьева, ведущая новостей местного филиала телеканала "Россия 24". Вместе с дочкой она принимает участие в экстремальных челленджах: пьет смешанные из огуречного рассола и соуса табаско "адские" коктейли, ест на спор нелюбимые блюда или наряжается на Хэллоуин. Есть и интрига: снимает все сюжеты папа Евгений, но он никогда не появляется в кадре, и поклонники шоу (у фан-клуба Viki Show отдельный канал в YouTube) пытаются рассекретить личность главы семейства.
YouTube не зря называют лучшей нянькой — фактически это новый телевизор для маленьких зрителей, которые могут зависать здесь бесконечно. Статистика подтверждает: первые три строчки рейтинга российской версии платформы занимают как раз детские каналы (причем лидер — проект Like Nastya, который ведет пятилетняя девочка, за прошлый год заработавшая 18 миллионов долларов и ворвавшаяся в список Forbes). Так что неудивительно, что теперь многие мальчики и девочки мечтают стать не космонавтами или балеринами, а блогерами.
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КультураИнстаграмЭнтони ХопкинсYouTubeМоскваЧебоксарыЯпонияОбщество
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