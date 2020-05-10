Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok, где танцует под трек Дрейка

После танцев актер бросил вызов Сильвестру Сталлоне, изобразив стойку боксера Рокки, а заодно и Арнольду Шварценеггеру, процитировав знаменитое I’ll be back из "Терминатора".

"Дрейк, я опоздал на вечеринку, но лучше поздно, чем никогда", — подписал актер свою первую публикацию, намекая на то, что флешмоб Toosie Slide начался в соцсетях еще в начале апреля.