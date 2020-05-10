Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
2020-05-10T01:29
https://ria.ru/20200510/1571169028.html
Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok, где танцует под трек Дрейка
https://cdn22.img.ria.ru/images/96728/09/967280995_21:0:1241:686_1036x0_80_0_0_fed1c1bcd1279f82ed709778ba4691ec.jpg
РИА Новости

Энтони Хопкинс завел аккаунт в TikTok, где танцует под трек Дрейка

01:28 10.05.2020 (обновлено: 01:29 10.05.2020)
152
© Фото : Orion Pictures Strong/Heart/Demme Production. 1991Энтони Хопкинс в фильме "Молчание ягнят"(1991)
Энтони Хопкинс в фильме Молчание ягнят(1991)
© Фото : Orion Pictures Strong/Heart/Demme Production. 1991
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. 82-летний сэр Энтони Хопкинс зарегистрировался в социальной сети TikTok: в своем первом видео он поучаствовал в популярном среди молодежи танцевальном челлендже Toosie Slide, сообщает Independent.
После танцев актер бросил вызов Сильвестру Сталлоне, изобразив стойку боксера Рокки, а заодно и Арнольду Шварценеггеру, процитировав знаменитое I’ll be back из "Терминатора".
"Дрейк, я опоздал на вечеринку, но лучше поздно, чем никогда", — подписал актер свою первую публикацию, намекая на то, что флешмоб Toosie Slide начался в соцсетях еще в начале апреля.
Название ему дала новая песня рэпера Дрейка. В челлендже приняли участие Джастин Бибер, рэперы Tyga, Diddy и другие знаменитости.
Энтони Хопкинс в фильме Два Папы
19 марта, 14:18Культура
Видео Энтони Хопкинса с котом за сутки набрало два миллиона просмотров
110000
КультураСамоизоляцияНовости культурыЭнтони ХопкинсДжастин БиберСильвестр СталлонеАрнольд Шварценеггер
Рекомендуем
Кадр из фильма Властелин колец: Братство кольца
Власти Новой Зеландии разрешили возобновить кинопроизводство
Американский исполнитель, продюсер, композитор и дизайнер Канье Уэст
Новые кроссовки от Канье Уэста сравнивают с хинкали
Знамя Победы на здании Рейхстага в Берлине
Facebook объяснил удаление фотографий с советским знаменем над Рейхстагом
Американский певец, пианист и композитор Ричард Уэйн Пенниман (Литл Ричард)
Умер один из основоположников рок-н-ролла Литл Ричард
Верблюд
В Нидерландах полиция вместо потерявшегося верблюда нашла эму
Мужчина играет на гитаре
Эксперты рассказали о восстановлении российской музыкальной индустрии
Владимир Путин
Путин пообещал обеспечить достойные условия жизни военных
Бразилия
В Бразилии число умерших от коронавируса превысило 10 тысяч человек
Программирование
​Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в сеть
Мексика
В Мексике выявили 1938 случаев заражения коронавирусом
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
В Британии опубликовали последние сообщения нацистов
Президент РФ Владимир Путин
Армии предстоит повысить интенсивность боевой учебы, заявил Путин
Сейсмограф. Архивное фото
На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 5,3
Медицинский персонал возле больницы NHS Nightingale Hospital в Лондоне
Британские дипломаты запустили онлайн-марафон для сбора денег для врачей
Президент РФ В. Путин поздравил выпускников военных вузов и академий с Днём Победы
Путин заявил, что армия должна быть всегда готова ответить на угрозы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:10В ВСУ выявили два новых случая заражения коронавирусом
11:06Кубинцы, остающиеся в России, обратились в консульство страны
11:06Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлевских приемах
11:04В Роспотребнадзоре оценили шансы заразиться коронавирусом в жару
11:02В Дагестане разместят граждан Азербайджана, задержавшихся в России
11:02Более 80% новых заразившихся коронавирусом в Москве младше 65 лет
11:00Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения перемирия в Сирии
10:57В Сингапуре выявили 876 случаев заражения коронавирусом
10:54Мишустин поздравил актрису Наталью Бондарчук с 70-летием
10:51В Югре зафиксировали рекордный прирост COVID-19 за сутки
10:49В Малайзии продлили режим контроля передвижения на месяц
10:47МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
10:46В России за сутки умерли 88 пациентов с коронавирусом
10:45В России за сутки 2390 человек выздоровели после коронавируса
10:44Наибольшее число заболевших COVID-19 за сутки зарегистрировали в Москве
10:43В России выявили 11 012 новых случаев заражения коронавирусом
10:41На Украине почти три тысячи медиков заразились коронавирусом
10:39В России ждут вывозные рейсы с Бали и Кипра
10:34Число зараженных коронавирусом во Владимирской области выросло до 1249
10:31Число случаев заражения коронавирусом в ДНР достигло 181
Лента новостейМолния