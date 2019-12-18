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2019-12-18T21:09+0300
https://ria.ru/20191218/1562551404.html
Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров
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РИА Новости

Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

20:02 18.12.2019 (обновлено: 21:09 18.12.2019)
30755
© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube
© РИА Новости
МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube-блогеров.
В тройку лидеров вошла пятилетняя россиянка из Краснодарского края, аудитория каналов которой насчитывает 107 миллионов подписчиков. Самые популярные из них — Like Nastya Vlog (42,3 миллиона подписчиков) и Like Nastya (15,2 миллиона подписчиков). В общей сложности видео юной блогерши посмотрели 42 миллиарда раз.
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По подсчетам Forbes, ее годовой доход составляет 18 миллионов долларов (более 1,128 миллиарда рублей. — Прим. ред.), без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и адвокатам. С ее каналами сотрудничают крупные компании, производящие продукты питания и игрушки.
Как отмечается в статье, девочка родилась с церебральным параличом и врачи опасались, что она никогда не сможет говорить. Родители не отчаивались и стали записывать успехи ребенка на камеру. Сейчас ролики о ее повседневных занятиях, прогулках и играх выходят на семи языках.
Первое место в рейтинге занял восьмилетний Райан Каджи — автор канала Ryan ToysReview. Видеоблог ежегодно приносит ему 26 миллионов долларов. Вторым стал блог пятерых друзей Dude Perfect, которые выполняют различные трюки. За год они зарабатывают 20 миллионов долларов.
Кроме того, в список вошли YouTube-каналы Rhett and Link, jeffreestar, Preston, PewDiePie, Markiplier, DanTDM и VanossGaming.
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Краснодарский крайРоссияYouTubeВ мире
Популярные комментарии
Это безумный, безумный мир!..
18 декабря, 20:21
Владимир Белогорский
4531203
Это не блогерша, это позор!)))
18 декабря, 20:08
Славик Е
27232310
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