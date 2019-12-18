Пятилетняя россиянка вошла в число самых высокооплачиваемых блогеров

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Журнал Журнал Forbes составил список самых высокооплачиваемых YouTube -блогеров.

В тройку лидеров вошла пятилетняя россиянка из Краснодарского края , аудитория каналов которой насчитывает 107 миллионов подписчиков. Самые популярные из них — Like Nastya Vlog (42,3 миллиона подписчиков) и Like Nastya (15,2 миллиона подписчиков). В общей сложности видео юной блогерши посмотрели 42 миллиарда раз.

По подсчетам Forbes, ее годовой доход составляет 18 миллионов долларов (более 1,128 миллиарда рублей. — Прим. ред.), без учета налогов, выплат агентам, менеджерам и адвокатам. С ее каналами сотрудничают крупные компании, производящие продукты питания и игрушки.

Как отмечается в статье, девочка родилась с церебральным параличом и врачи опасались, что она никогда не сможет говорить. Родители не отчаивались и стали записывать успехи ребенка на камеру. Сейчас ролики о ее повседневных занятиях, прогулках и играх выходят на семи языках.

Первое место в рейтинге занял восьмилетний Райан Каджи — автор канала Ryan ToysReview. Видеоблог ежегодно приносит ему 26 миллионов долларов. Вторым стал блог пятерых друзей Dude Perfect, которые выполняют различные трюки. За год они зарабатывают 20 миллионов долларов.