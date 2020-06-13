https://ria.ru/20200613/1572896738.html
Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
2020-06-13T23:03
2020-06-13T23:20
владимир васильев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571866376_0:54:953:590_1200x0_80_0_0_1c056ee255d2b1708c919cfe9b13313a.jpg
https://ria.ru/20200613/1572882460.html
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572896738.html?chat_room_id=1572896738
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571866376_0:54:953:590_1200x0_80_0_0_1c056ee255d2b1708c919cfe9b13313a.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571866376_47:0:906:644_1200x0_80_0_0_59ebf1262421525a610f6fc4b77fff69.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/16/1571866376_155:0:799:644_1200x0_80_0_0_10905b7070528e27dad4f6740635ea2a.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
владимир васильев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, общество
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Дагестан
с понедельника переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу
, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - говорится в релизе.
На первом этапе возобновляется работа предприятий сферы услуг, торговли непродовольственными товарами. Торговля будет возможна на территории магазинов с площадью до 400 квадратных метров, при этом необходимо будет наличие отдельного уличного входа и соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного и дезинфекционного режима, социального дистанцирования. Предельное количество посетителей, которые смогут одновременно находиться в магазине - один человек на четыре квадратных метра.
"На сегодняшний день охват тестирования увеличился в девять раз – ежедневно проводится 4030 тестов, значительно сократилось количество летальных исходов. Более того, за последнюю неделю число заболевших в сутки уже не превышает 100 человек. Что очень важно, сегодня нет дефицита лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Васильева
его пресс-служба.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.