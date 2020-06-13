Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

На первом этапе возобновляется работа предприятий сферы услуг, торговли непродовольственными товарами. Торговля будет возможна на территории магазинов с площадью до 400 квадратных метров, при этом необходимо будет наличие отдельного уличного входа и соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного и дезинфекционного режима, социального дистанцирования. Предельное количество посетителей, которые смогут одновременно находиться в магазине - один человек на четыре квадратных метра.