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Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
2020-06-13T23:20
владимир васильев
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
республика дагестан
общество
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владимир васильев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, общество

Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19

23:03 13.06.2020 (обновлено: 23:20 13.06.2020)
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© РИА Новости / МЧС РФСотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале
© РИА Новости / МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ проводят санитарную обработку территории железнодорожного вокзала в Махачкале. Архивное фото
МАХАЧКАЛА, 13 июн - РИА Новости. Дагестан с понедельника переходит на первый этап снятия ограничений по коронавирусу, сообщила пресс-служба главы и правительства республики.
"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - говорится в релизе.
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На первом этапе возобновляется работа предприятий сферы услуг, торговли непродовольственными товарами. Торговля будет возможна на территории магазинов с площадью до 400 квадратных метров, при этом необходимо будет наличие отдельного уличного входа и соблюдения санитарно-противоэпидемических мероприятий, масочного и дезинфекционного режима, социального дистанцирования. Предельное количество посетителей, которые смогут одновременно находиться в магазине - один человек на четыре квадратных метра.
"На сегодняшний день охват тестирования увеличился в девять раз – ежедневно проводится 4030 тестов, значительно сократилось количество летальных исходов. Более того, за последнюю неделю число заболевших в сутки уже не превышает 100 человек. Что очень важно, сегодня нет дефицита лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты, оборудования", - цитирует пресс-служба главу региона Владимира Васильева его пресс-служба.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Этапы снятия ограничений в российских регионах
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Распространение нового коронавирусаВладимир ВасильевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Республика ДагестанОбщество
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