В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры

"Только в тех муниципальных образованиях, которые выполнили ряд нормативов Роспотребнадзора, а такими на 12 июня являются Базарносызганский район, город Ульяновск, Инзенский, Старокулаткинский и Сурский районы, мы разрешили организациям общественного питания оказывать услуги на открытом воздухе (на летних верандах, террасах) при стационарных объектах с условием обязательного соблюдения требований безопасности", - написал Морозов на своей странице Instagram.