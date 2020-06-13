https://ria.ru/20200613/1572896701.html
В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
2020-06-13T22:58
2020-06-13T22:58
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей морозов (политик)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
ульяновская область
ульяновск
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей морозов (политик), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), ульяновская область, ульяновск, общество
САМАРА, 13 июн - РИА Новости.
Летние веранды кафе, фитнес-центры и бани откроются с понедельника в Ульяновске
и ряде муниципалитетов, выполнивших требования Роспотребнадзора
, сообщил в субботу губернатор региона Сергей Морозов
.
"Только в тех муниципальных образованиях, которые выполнили ряд нормативов Роспотребнадзора, а такими на 12 июня являются Базарносызганский район, город Ульяновск, Инзенский, Старокулаткинский и Сурский районы, мы разрешили организациям общественного питания оказывать услуги на открытом воздухе (на летних верандах, террасах) при стационарных объектах с условием обязательного соблюдения требований безопасности", - написал Морозов на своей странице Instagram.
Он добавил, что в этих муниципалитетах с 15 июня смогут вернуться к работе фитнес-центры, бассейны, сауны, бани, массажные и СПА-салоны, солярии, но при условии соблюдения требований Роспотребнадзора.
Кроме того, по словам Морозова, с 15 июня во всей Ульяновской области
открываются объекты спорта для занятий на открытом воздухе с обязательным учетом санитарно-эпидемиологических требований.
В Ульяновской области из-за коронавируса
действует режим ограничений, режим самоизоляции в регионе носит рекомендательный характер, но ношение масок и перчаток обязательно. Правительство региона разрешило работать ряду промышленных предприятий, финансовым организациям, СМИ и IT-компаниям, адвокатам и нотариусам, позже - организациям в сфере торговли и услуг, а также производственным предприятиям. С 1 мая возобновить деятельность смогли салоны красоты. Кроме того, жителям Ульяновской области разрешили заниматься спортом на улице, для единичных посетителей возобновили работу музеи, библиотеки и архивы.
В Ульяновской области выявлено 3902 случая заболевания коронавирусом, 1283 человека выздоровели, 18 скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.