В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции

МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Глава Глава МВД Белоруссии Юрий Караев сообщил, что в адрес руководства гродненской милиции поступили угрозы из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно , в результате которого был задержан популярный блогер Сергей Тихановский, и пообещал с этим разобраться.

В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, в ходе которого был задержан ее муж Сергей и его сторонники за насилие в отношении сотрудников милиции. Позже СК Белоруссии сообщил, что Тихановскому и еще семи участникам пикета предъявлено обвинение по уголовной статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы по статье "насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Белорусские правозащитники приняли заявление о признании их политическими заключенными. Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич 11 июня сообщил, что число обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок, на предвыборном пикете в Гродно выросло до 10 и может еще измениться.

"Начальнику УВД Гродно, который до этого за неделю с инфарктом попал в больницу, поступали угрозы какие-то. Неужели я это так оставлю в покое? Да никогда", - заявил Караев в интервью телеканалу ОНТ

Он также рассказал, что супруге сотрудника милиции, который пострадал в потасовке на пикете, также начали поступать угрозы. "Мы, естественно, установим, кто смеет угрожать супруге милиционера, который выполнял свою работу", - продолжил министр.

По его словам, сам сотрудник внутренних дел, о госпитализации которого ранее сообщала пресс-служба МВД, чувствует себя нормально и уже вернулся к работе. "Да уже нормально он себя чувствует. Никто ж не говорил, что у него прям особо сильные, тяжкие телесные повреждения. Он в строю", - отметил Караев.