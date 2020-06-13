Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572896220.html
В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
2020-06-13T22:17
мвд белоруссии
гродно
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572227309_0:0:962:541_1200x0_80_0_0_e2526347023909b8ba51ceee0730eb93.jpg
https://ria.ru/20200604/1572455969.html
https://ria.ru/20200609/1572668655.html
А что, начальник гродненской милиции не может быть преступником? А преступник всегда под угрозой. Милиция под руководством преступного клана в Белоруссии , устроила террор над собственным населением.
10
3
гродно
белоруссия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572896220.html?chat_room_id=1572896220
Новости
ru-RU
1638
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572227309_0:0:962:541_1200x0_80_0_0_e2526347023909b8ba51ceee0730eb93.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572227309_0:0:722:541_1200x0_80_0_0_d3ec4cc9ae8fbe5119c1b2b0f9b7d9a7.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1e/1572227309_85:0:626:541_1200x0_80_0_0_988676b6dceb8f784bf58df39b78a578.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
мвд белоруссии, гродно, белоруссия, в мире

В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции

22:17 13.06.2020
1638
© Sputnik / Инна ГришукБелорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
© Sputnik / Инна Гришук
МИНСК, 13 июн - РИА Новости. Глава МВД Белоруссии Юрий Караев сообщил, что в адрес руководства гродненской милиции поступили угрозы из-за инцидента на предвыборном пикете в Гродно, в результате которого был задержан популярный блогер Сергей Тихановский, и пообещал с этим разобраться.
В конце мая в Гродно состоялся пикет в поддержку выдвижения кандидатом в президенты Светланы Тихановской, в ходе которого был задержан ее муж Сергей и его сторонники за насилие в отношении сотрудников милиции. Позже СК Белоруссии сообщил, что Тихановскому и еще семи участникам пикета предъявлено обвинение по уголовной статье "организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок". Действия одного из задержанных дополнительно квалифицированы по статье "насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел". Белорусские правозащитники приняли заявление о признании их политическими заключенными. Глава Следственного комитета Белоруссии Иван Носкевич 11 июня сообщил, что число обвиняемых в действиях, нарушающих общественный порядок, на предвыборном пикете в Гродно выросло до 10 и может еще измениться.
Изъятие денег во время обыска на даче матери белорусского блогера Тихановского
4 июня, 12:56
На даче матери белорусского блогера Тихановского нашли 900 тысяч долларов
"Начальнику УВД Гродно, который до этого за неделю с инфарктом попал в больницу, поступали угрозы какие-то. Неужели я это так оставлю в покое? Да никогда", - заявил Караев в интервью телеканалу ОНТ.
Он также рассказал, что супруге сотрудника милиции, который пострадал в потасовке на пикете, также начали поступать угрозы. "Мы, естественно, установим, кто смеет угрожать супруге милиционера, который выполнял свою работу", - продолжил министр.
По его словам, сам сотрудник внутренних дел, о госпитализации которого ранее сообщала пресс-служба МВД, чувствует себя нормально и уже вернулся к работе. "Да уже нормально он себя чувствует. Никто ж не говорил, что у него прям особо сильные, тяжкие телесные повреждения. Он в строю", - отметил Караев.
Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа. Подписи в поддержку своего выдвижения кандидатами собирают 14 претендентов на высший государственный пост, пять человек заявили, что собрали необходимые для выдвижения 100 тысяч подписей избирателей. Регистрация кандидатов в президенты пройдет с 5 по 14 июля, после чего стартует период предвыборной агитации.
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
9 июня, 10:47
Белорусскому блогеру Тихановскому предъявили обвинение
4811209
Обсудить 3
МВД БелоруссииГродноБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А что, начальник гродненской милиции не может быть преступником? А преступник всегда под угрозой. Милиция под руководством преступного клана в Белоруссии , устроила террор над собственным населением.
13 июня, 22:45
TTut_en
500014
Рекомендуем
Председатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от "чужих войн"
Актер Сергей Масленников
Умер актер Сергей Масленников
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат рассказал, почему семья Захарова не приняла извинения Ефремова
Президент РФ Владимир Путин
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
Президент США Дональд Трамп
Трамп объявил о завершении вмешательства США в чужие конфликты
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак
СМИ сообщили об обстреле американской базы в Ираке
Певица Любовь Успенская
Любовь Успенская призвала не сажать Ефремова в тюрьму за смертельное ДТП
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова рассказала об эмоциональных моментах на переговорах
Президент США Дональд Трамп во время брифинга возле Белого дома в Вашингтоне
Трамп рассказал о новой гиперзвуковой ракете
Полицейский
В Анапе полицейские застрелили при задержании подозреваемого в ограблении
Сотрудники полиции во время акции протеста против полицейского произвола в Лондоне
Джонсон возмутился столкновениями праворадикалов с полицией в Лондоне
Военнослужащие Ливийской национальной армии
Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
Блокпост на въезде в Севастополь
Украинские власти "отменили" самоизоляцию для жителей Крыма и Донбасса
Участники акции протеста против полицейского насилия у Белого дома в Вашингтоне
В США признали использование перцового газа в разгоне акции у Белого дома
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:55Юрист заявил, что обращение Ефремова может негативно повлиять на ход дела
00:48В США признали использование перцового газа в разгоне акции у Белого дома
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
Лента новостейМолния