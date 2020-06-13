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Джонсон возмутился столкновениями праворадикалов с полицией в Лондоне
2020-06-13T22:05
борис джонсон
скотленд-ярд
великобритания
лондон
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Джонсон возмутился столкновениями праворадикалов с полицией в Лондоне

22:05 13.06.2020
942
© РИА Новости / Густаво Вальенте / Перейти в фотобанкСотрудники полиции во время акции протеста против полицейского произвола в Лондоне
Сотрудники полиции во время акции протеста против полицейского произвола в Лондоне
© РИА Новости / Густаво Вальенте
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ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Мария Табак. Британский премьер Борис Джонсон выразил возмущение в связи с инцидентами во время акций протеста праворадикалов в Лондоне.
Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов, тем не менее, прибыли в центр британской столицы. Свою акцию протеста, хоть и относительно небольшую, провели и сторонники BLM.
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Днем во время акции протеста некоторые из собравшихся праворадикалов стали закидывать полицейских бутылками и банками из-под алкогольных напитков. Как сообщил в субботу вечером Скотланд-Ярд, на данный момент задержаны пять человек.
"Хулиганству на почве расизма нет места на наших улицах. Любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона. Эти марши и протесты обессмыслены насилием и нарушением существующих требований. Расизму нет места в Великобритании, и мы должны работать над тем, чтобы это было именно так", - написал Джонсон в Twitter.
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Борис ДжонсонСкотленд-ЯрдВеликобританияЛондонВ мире
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