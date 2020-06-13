https://ria.ru/20200613/1572895990.html
Джонсон возмутился столкновениями праворадикалов с полицией в Лондоне
2020-06-13T22:05
2020-06-13T22:05
борис джонсон
скотленд-ярд
великобритания
лондон
в мире
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борис джонсон, скотленд-ярд, великобритания, лондон, в мире
ЛОНДОН, 13 июн – РИА Новости, Мария Табак.
Британский премьер Борис Джонсон
выразил возмущение в связи с инцидентами во время акций протеста праворадикалов в Лондоне
.
Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов, тем не менее, прибыли в центр британской столицы. Свою акцию протеста, хоть и относительно небольшую, провели и сторонники BLM.
Днем во время акции протеста некоторые из собравшихся праворадикалов стали закидывать полицейских бутылками и банками из-под алкогольных напитков. Как сообщил в субботу вечером Скотланд-Ярд
, на данный момент задержаны пять человек.
"Хулиганству на почве расизма нет места на наших улицах. Любой напавший на полицию почувствует на себе всю силу закона. Эти марши и протесты обессмыслены насилием и нарушением существующих требований. Расизму нет места в Великобритании
, и мы должны работать над тем, чтобы это было именно так", - написал
Джонсон в Twitter.