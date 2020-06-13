Джонсон возмутился столкновениями праворадикалов с полицией в Лондоне

Ранее движение за права чернокожих Black Lives Matter (BLM) планировало провести в субботу, 13 июня, в Лондоне очередной - уже четвертый по счету - митинг, однако после того, как объединения футбольных болельщиков заявили, что приедут в выходные в столицу и защитят от вандалов памятники и полицию, акция была отменена. Футбольные болельщики и сторонники правых политических взглядов, тем не менее, прибыли в центр британской столицы. Свою акцию протеста, хоть и относительно небольшую, провели и сторонники BLM.