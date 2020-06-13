В Москве подготовили площадку для техники, участвующей в параде Победы

Подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве.

Подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве.

© Кирилл Каллиников Подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве.

МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Площадка для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовлена на северо-западе Площадка для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовлена на северо-западе Москвы , сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ

"В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов", - сказали в Минобороны.

В министерстве сообщили, что всего на площадке будет размещено более 400 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения.

По данным военного ведомства, общий размер площадки по сравнению с прошлым годом увеличен на 11 тысяч квадратных метров и составит более 9 гектаров.

В министерстве рассказали, что для хранения и обслуживания техники на площадке оборудованы тентомобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта.

"Развернутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 40 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.