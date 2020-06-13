https://ria.ru/20200613/1572893813.html
В Москве подготовили площадку для техники, участвующей в параде Победы
2020-06-13T19:57
2020-06-13T19:57
75 лет великой победы
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886159_0:150:3110:1899_1200x0_80_0_0_e06ca11a96ed0b61d3bf18a9f2c12f27.jpg
https://ria.ru/20200611/1572820241.html
https://ria.ru/20200611/1572818862.html
1
москва
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572893813.html?chat_room_id=1572893813
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886159_0:150:3110:1899_1200x0_80_0_0_e06ca11a96ed0b61d3bf18a9f2c12f27.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886159_190:0:2921:2048_1200x0_80_0_0_20a950c9eee3b0430ca9f8e2fd2f31fb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/0d/1572886159_531:0:2579:2048_1200x0_80_0_0_d119b0c50ccd1d8981ac9393ab287ec5.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
день победы, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), москва
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости.
Площадка для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовлена на северо-западе Москвы
, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ
.
"В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов", - сказали в Минобороны.
В министерстве сообщили, что всего на площадке будет размещено более 400 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения.
По данным военного ведомства, общий размер площадки по сравнению с прошлым годом увеличен на 11 тысяч квадратных метров и составит более 9 гектаров.
В министерстве рассказали, что для хранения и обслуживания техники на площадке оборудованы тентомобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта.
"Развернутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 40 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, на территории парка оборудованы склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.