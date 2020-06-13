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75 лет Великой Победы
https://ria.ru/20200613/1572893813.html
В Москве подготовили площадку для техники, участвующей в параде Победы
2020-06-13T19:57
75 лет великой победы
день победы
великая отечественная война (1941-1945)
министерство обороны рф (минобороны рф)
москва
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день победы, великая отечественная война (1941-1945), министерство обороны рф (минобороны рф), москва

В Москве подготовили площадку для техники, участвующей в параде Победы

19:57 13.06.2020
488
© Кирилл КаллиниковПодготовка к параду Победы на Красной площади в Москве.
Подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве.
© Кирилл Каллиников
Подготовка к параду Победы на Красной площади в Москве.
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Площадка для размещения военной техники, принимающей участие в параде Победы на Красной площади, подготовлена на северо-западе Москвы, сообщили журналистам в субботу в Минобороны РФ.
"В Северо-Западном округе Москвы на улице Нижние Мневники подготовлена специальная площадка для размещения вооружения и военной техники механизированной колонны, принимающей участие в военном параде, посвященном 75-летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов", - сказали в Минобороны.
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В министерстве сообщили, что всего на площадке будет размещено более 400 единиц военной техники: основной состав механизированной колонны, резервная техника и техника обеспечения.
По данным военного ведомства, общий размер площадки по сравнению с прошлым годом увеличен на 11 тысяч квадратных метров и составит более 9 гектаров.
В министерстве рассказали, что для хранения и обслуживания техники на площадке оборудованы тентомобильные укрытия с пунктами мойки, покраски, обслуживания и ремонта.
"Развернутые пункты способны одновременно проводить работы по обслуживанию более 40 единиц военной техники", - сообщили в Минобороны.
Кроме того, на территории парка оборудованы склады военно-технического имущества и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.
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75 лет Великой ПобедыДень ПобедыВеликая Отечественная война (1941-1945)Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)Москва
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