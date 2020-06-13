Президент ЮАР поддержал инициативу Египта по Ливии

КАИР, 13 июн – РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса поддержал инициативу Каира по межливийскому урегулированию, заявил в субботу официальный представитель египетского президента.
Согласно заявлению канцелярии египетского лидера, президенты Египта и ЮАР Абдель Фаттах ас-Сиси и Сирил Рамафоса провели в субботу телефонный разговор.
"Президент Рамафоса высоко оценил усилия Египта, сосредоточенные на ливийском треке, приветствуя каирскую инициативу, которая согласуется с усилиями Африканского союза по урегулированию ливийского кризиса", - говорится в заявлении.
Ранее в Каире состоялась встреча президента Египта с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
"Каирскую инициативу" поддержали РФ, США, ЕС, а также целый ряд арабских стран. Против выступила поддерживающая Правительство национального согласия Ливии Турция, а также заседающий в Триполи Высший государственный совет Ливии.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
11 июня, 12:28Турция призвала США играть более активную роль в Ливии