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Президент ЮАР поддержал инициативу Египта по Ливии
2020-06-13T19:54
обострение конфликта в ливии
сирил рамафоса
ливия
юар
египет
в мире
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обострение конфликта в ливии, сирил рамафоса, ливия, юар, египет, в мире

Президент ЮАР поддержал инициативу Египта по Ливии

19:54 13.06.2020
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© AP Photo / Mohamed Ben KhalifaБойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи
© AP Photo / Mohamed Ben Khalifa
Бойцы, лояльные правительству национального согласия, во время столкновений в южной части Триполи. Архивное фото
КАИР, 13 июн – РИА Новости. Президент ЮАР Сирил Рамафоса поддержал инициативу Каира по межливийскому урегулированию, заявил в субботу официальный представитель египетского президента.
Согласно заявлению канцелярии египетского лидера, президенты Египта и ЮАР Абдель Фаттах ас-Сиси и Сирил Рамафоса провели в субботу телефонный разговор.
"Президент Рамафоса высоко оценил усилия Египта, сосредоточенные на ливийском треке, приветствуя каирскую инициативу, которая согласуется с усилиями Африканского союза по урегулированию ливийского кризиса", - говорится в заявлении.
Ранее в Каире состоялась встреча президента Египта с командующим Ливийской национальной армией Халифой Хафтаром и главой заседающей на востоке Ливии Палаты представителей Акилой Салехом. По итогам встречи глава Египта объявил о "каирской инициативе", которая включает в себя прекращение огня на всей территории Ливии с 8 июня и условия политического урегулирования.
Американские флаги в Вашингтоне
Вчера, 00:37
Посольство России в США ответило на обвинения во вмешательстве в дела Ливии
"Каирскую инициативу" поддержали РФ, США, ЕС, а также целый ряд арабских стран. Против выступила поддерживающая Правительство национального согласия Ливии Турция, а также заседающий в Триполи Высший государственный совет Ливии.
В Ливии продолжается противостояние между Правительством национального согласия (ПНС) Файеза Сарраджа, которое контролирует Триполи и территории на западе страны, и Ливийской национальной армией под командованием Халифы Хафтара, уже более года пытающейся отбить столицу. Обе стороны конфликта заявляют, что противники получают помощь оружием и живой силой извне. В последние недели силы ПНС сообщали о значительных успехах в битве за Триполи и заявили о намерении развить успех, установив контроль над городом Сирт и другими территориями к востоку от столицы.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
11 июня, 12:28
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Обострение конфликта в ЛивииСирил РамафосаЛивияЮАРЕгипетВ мире
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