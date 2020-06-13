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В Костромской области двое детей погибли при пожаре в частном доме
2020-06-13T17:00
следственный комитет россии (ск рф)
костромская область
происшествия
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следственный комитет россии (ск рф), костромская область, происшествия

В Костромской области двое детей погибли при пожаре в частном доме

16:52 13.06.2020 (обновлено: 17:00 13.06.2020)
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© Фото : ГУ МЧС России по Костромской областиПожар в частном жилом доме в Вохомском районе Костромской области
Пожар в частном жилом доме в Вохомском районе Костромской области
© Фото : ГУ МЧС России по Костромской области
Пожар в частном жилом доме в Вохомском районе Костромской области
ВОРОНЕЖ, 13 июн - РИА Новости. Пожар в частном доме в Костромской области унес жизнь четырехлетнего мальчика и его шестилетней сестры, родители и трое других детей сумели спастись, сообщает в субботу следственное управление СК РФ по региону.
Пожар доме на улице Центральной поселка Маяк Вохомского района, где проживала многодетная семья, произошел утром 13 июня.
"Родители и трое детей смогли эвакуироваться, их 6-летняя дочь и 4-летний сын не успели покинуть горящий дом, дети погибли", - говорится в сообщении.
По факту случившегося начата доследственная проверка. Причина пожара устанавливается.
© Фото : ГУ МЧС России по Костромской областиПожар в частном жилом доме в Вохомском районе Костромской области
Пожар в частном жилом доме в Вохомском районе Костромской области
© Фото : ГУ МЧС России по Костромской области
Пожар в частном жилом доме в Вохомском районе Костромской области
Следователи опрашивают членов пострадавшей семьи и очевидцев пожара, запрошен характеризующий материал на семью. Кроме того, в поселок Маяк выехали криминалисты СУ СК России по Костромской области и специалист-пожаротехник.
Как отмечает администрация Костромской области, губернатор Сергей Ситников получил оказать всю необходимую помощь многодетным семьям, проживающим в доме, где был пожар.
"В частном доме проживали две многодетные семьи. По оперативной информации, двое детей одной из семей не успели выбраться из дома и в результате пожара погибли", - информируют областные власти.
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Следственный комитет России (СК РФ)Костромская областьПроисшествия
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