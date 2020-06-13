https://ria.ru/20200613/1572889031.html
В Саудовской Аравии заявили, что сбили выпущенную хуситами ракету
2020-06-13T16:39
2020-06-13T21:49
ансар алла
саудовская аравия
йемен
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ансар алла, саудовская аравия, йемен, в мире
КАИР, 13 июн — РИА Новости.
Силы ПВО Саудовской Аравии
сбили баллистическую ракету, запущенную правящими на севере Йемена
мятежниками из движения "Ансар Алла
" (хуситы), несколько человек получили ранения, об этом сообщает саудовское агентство SPA
со ссылкой на арабскую коалицию.
Баллистическая ракета была сбита над саудовским городом Наджран
, являющимся административным центром одноименной приграничной с Йеменом саудовской провинции.
"Совместные силы смогли перехватить и уничтожить баллистическую ракету, выпущенную поддерживаемой Ираном террористической группировкой хуситов из провинции Саада
в направлении города Наджран", — говорится в тексте.
Согласно заявлению, целью хуситов "были гражданские объекты и мирные жители Наджрана".
"В результате некоторые гражданские лица были легко ранены осколками баллистической ракеты", — говорится в заявлении коалиции.
По данным арабской коалиции, с начала конфликта ПВО Саудовской Аравии удалось перехватить 312 баллистических ракет, запущенных хуситами по королевству.
В Йемене с 2015 года продолжаются бои между силами на стороне президента Абд Раббу Мансура Хади, которого поддерживает арабская коалиция, и хуситами. Войскам на стороне Хади при помощи сил ОАЭ удалось отбить юг Йемена и его столицу Аден у мятежников, но северные провинции страны по-прежнему остаются под контролем хуситов.