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https://ria.ru/20200613/1572887513.html
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
2020-06-13T15:43
культура
россия
музыка
шоу-бизнес
иосиф пригожин
виктор цой
валерия (алла перфилова)
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https://ria.ru/20200530/1572232977.html
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Супруга его определённо в этих 90%
86
Так он же продюсер этого ....
66
56
россия
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353
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россия, музыка, шоу-бизнес, иосиф пригожин, виктор цой, валерия (алла перфилова)

Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком

15:34 13.06.2020 (обновлено: 15:43 13.06.2020)
10990
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с "Говорит Москва" выразил мнение, что музыка в России перестала быть профессией и стала бизнесом.
"Упадок, конечно, какой ренессанс", — заявил Пригожин.
По словам продюсера, сейчас появилось очень много музыкантов, и порой он не может отличить одного исполнителя от другого.
"А сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки", — заявил Пригожин.
При этом он напомнил, что его супруга певица Валерия окончила Академию музыки имени Гнесиных.
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Он также пожаловался на тексты современных композиций, вспомнив о песнях Виктора Цоя.
"Их нельзя сравнивать вообще, там поэзия. Какие тексты были у Виктора Цоя — ну это невозможно просто, пророческие. Такие люди рождаются раз в поколение", — поделился продюсер. Пригожин отметил, что подобные музыканты пели на злобу дня, а не "про юбочки" и любовные песни.
Также продюсер напомнил, что дружил с Цоем и назвал его фантастическим человеком, в котором не было пафоса.
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4314795561
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КультураРоссияМузыкаШоу-бизнесИосиф ПригожинВиктор ЦойВалерия (Алла Перфилова)
Популярные комментарии
Супруга его определённо в этих 90%
13 июня, 15:54
Диванный Оратор
53900222
Так он же продюсер этого ....
13 июня, 15:51
Алексей Князев
46111008
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