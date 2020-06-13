Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком

"Их нельзя сравнивать вообще, там поэзия. Какие тексты были у Виктора Цоя — ну это невозможно просто, пророческие. Такие люди рождаются раз в поколение", — поделился продюсер. Пригожин отметил, что подобные музыканты пели на злобу дня, а не "про юбочки" и любовные песни.