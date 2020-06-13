https://ria.ru/20200613/1572887513.html
Пригожин назвал 90% современной российской музыки шлаком
2020-06-13T15:34
2020-06-13T15:43
культура
россия
музыка
шоу-бизнес
иосиф пригожин
виктор цой
валерия (алла перфилова)
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https://ria.ru/20200530/1572232977.html
https://ria.ru/20200603/1572378414.html
Диванный Оратор
Супруга его определённо в этих 90%
86
Алексей Князев
Так он же продюсер этого ....
66
56
россия
РИА Новости
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2020
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Новости
ru-RU
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60
россия, музыка, шоу-бизнес, иосиф пригожин, виктор цой, валерия (алла перфилова)
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Продюсер Иосиф Пригожин
в беседе с "Говорит Москва
" выразил мнение, что музыка
в России перестала быть профессией и стала бизнесом.
"Упадок, конечно, какой ренессанс", — заявил Пригожин.
По словам продюсера, сейчас появилось очень много музыкантов, и порой он не может отличить одного исполнителя от другого.
"А сегодня на сцену выходит кто угодно, шалопаи. Среди них есть талантливые люди, но 90% — шлак. Мы страна, которая любит шансон и частушки", — заявил Пригожин.
При этом он напомнил, что его супруга певица Валерия
окончила Академию музыки имени Гнесиных.
Он также пожаловался на тексты современных композиций, вспомнив о песнях Виктора Цоя
.
"Их нельзя сравнивать вообще, там поэзия. Какие тексты были у Виктора Цоя — ну это невозможно просто, пророческие. Такие люди рождаются раз в поколение", — поделился продюсер. Пригожин отметил, что подобные музыканты пели на злобу дня, а не "про юбочки" и любовные песни.
Также продюсер напомнил, что дружил с Цоем и назвал его фантастическим человеком, в котором не было пафоса.