Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572886985.html
В Раду внесли проект программы деятельности правительства
2020-06-13T15:21
денис шмыгаль
ситуация на украине
донбасс
верховная рада украины
нато
евросоюз
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_0:0:2666:1501_1200x0_80_0_0_e17ad8601acd1c915950754049e4e378.jpg
https://ria.ru/20200611/1572821893.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200605/1572533659.html
донбасс
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572886985.html?chat_room_id=1572886985
Новости
ru-RU
217
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_0:0:2666:1501_1200x0_80_0_0_e17ad8601acd1c915950754049e4e378.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_354:0:2666:1734_1200x0_80_0_0_e425b9debad05c6fb879eeebb08bfb2c.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/02/1572360416_932:0:2666:1734_1200x0_80_0_0_c41a952078a41dc5691868dc7860258d.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
денис шмыгаль, ситуация на украине, донбасс, верховная рада украины, нато, евросоюз, украина, в мире

В Раду внесли проект программы деятельности правительства

15:21 13.06.2020
217
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Заседание Верховной рады Украины. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины внес в Верховную раду доработанный проект постановления о программе своей деятельности, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
Ранее кабмин внес в Раду проект программы деятельности правительства. Согласно документу, украинское правительство будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. Также кабмин намерен обеспечить материальное благосостояние украинцев путем построения эффективной экономической системы страны. Правительство планирует развивать бизнес, создавать новые рабочие места, обеспечить равные возможности для предпринимателей, придерживаться высоких социальных стандартов, развивать образование, науку, культуру и систему госуслуг. Кроме того, в планах кабмина - обеспечить защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Вместе с тем правительство направит усилия на решение задач, которые возникли из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Денис Шмыгаль
11 июня, 17:18
Премьер Украины заявил, что чувствует поддержку президента и Рады
Программа деятельности правительства изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить на доработку программу деятельности правительства.
"Получен доработанный проект 12.06.2020", - сообщается на сайте парламента.
Рада 4 марта на внеочередном заседании назначила нового премьера Дениса Шмыгаля и обновила состав правительства. Если правительство не будет отправлено в отставку, то будет работать до избрания нового состава Верховной рады. Очередные выборы в парламент должны состояться в 2024 году. Согласно законодательству Украины, после утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.
Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков выступает с отчетом на заседании Верховной рады Украины
5 июня, 16:58
Зашатался. Рада зарегистрировала постановление об увольнении Авакова
030200
Обсудить 0
Денис ШмыгальСитуация на УкраинеДонбассВерховная Рада УкраиныНАТОЕвросоюзУкраинаВ мире
Рекомендуем
Блокпост на въезде в Севастополь
Украинские власти "отменили" самоизоляцию для жителей Крыма и Донбасса
Обращение Михаила Ефремова
Михаил Ефремов выступил с обращением по поводу ДТП
Севастополь
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий
В ЛНР сообщили о прибытии в Донбасс британских военных инструкторов
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Пригожин прокомментировал смертельное ДТП с участием Ефремова
Украинские военные
В ДНР заявили об уничтожении огневой точки силовиков
Заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по делам национальностей Руслан Бальбек
В Госдуме прокомментировали желание Зеленского обсудить Крым
Джозеф Байден
На Украине прокомментировали дело о взятке в шесть миллионов долларов
Председатель комитета Государственной думы России по обороне Владимир Шаманов
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Президент США Дональд Трамп после окончания брифинга
Соловьев прокомментировал заявление Трампа об отказе от "чужих войн"
Актер Михаил Ефремов в Таганском районном суде
"Долго шел к этому". Запашный прокомментировал ДТП с Ефремовым
Работа ДПС во время периода самоизоляции
В России 49 регионов снимают ограничения из-за коронавируса
Белорусский блогер Сергей Тихановский в Гродно
В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Протесты в США
В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
Актер Гоша Куценко
Гоша Куценко вступился за Ефремова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллиона, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния