В Раду внесли проект программы деятельности правительства

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Кабинет министров Украины внес в Верховную раду доработанный проект постановления о программе своей деятельности, соответствующая информация опубликована на сайте парламента.
Ранее кабмин внес в Раду проект программы деятельности правительства. Согласно документу, украинское правительство будет придерживаться курса на интеграцию страны с Евросоюзом и НАТО. Также кабмин намерен обеспечить материальное благосостояние украинцев путем построения эффективной экономической системы страны. Правительство планирует развивать бизнес, создавать новые рабочие места, обеспечить равные возможности для предпринимателей, придерживаться высоких социальных стандартов, развивать образование, науку, культуру и систему госуслуг. Кроме того, в планах кабмина - обеспечить защиту территориальной целостности и суверенитета Украины и безопасную реинтеграцию неподконтрольных Киеву территорий в Донбассе. Вместе с тем правительство направит усилия на решение задач, которые возникли из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
Программа деятельности правительства изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить на доработку программу деятельности правительства.
"Получен доработанный проект 12.06.2020", - сообщается на сайте парламента.
Рада 4 марта на внеочередном заседании назначила нового премьера Дениса Шмыгаля и обновила состав правительства. Если правительство не будет отправлено в отставку, то будет работать до избрания нового состава Верховной рады. Очередные выборы в парламент должны состояться в 2024 году. Согласно законодательству Украины, после утверждения программы действий правительство получает иммунитет на год и не может быть досрочно отправлено в отставку.