В Раду внесли проект программы деятельности правительства

Программа деятельности правительства изложена на десяти страницах, не содержит конкретных цифр или показателей. Профильный комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики раскритиковал документ и рекомендовал парламенту направить на доработку программу деятельности правительства.