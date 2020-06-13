Украинские власти "отменили" самоизоляцию для жителей Крыма и Донбасса

"Среди пунктов, предусмотренных в постановлении, есть следующие: предусмотреть, что иностранцы и лица без гражданства (кроме постоянно проживающих на территории Украины, признанных беженцами, нуждающихся в дополнительной защите) не могут пересекать государственную границу без наличия полиса страхования расходов, связанных с лечением COVID-19, обсервацией; отменить требование обязательной обсервации (самоизоляции - ред.) для лиц, въезжающих с временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республики Крым и города Севастополя, после восстановления пропуска лиц через КПВВ (контрольные пункты въезда - выезда - ред.)", - сообщается на правительственном портале.

Отмечается, что требование обязательной обсервации сохраняется только для лиц, пересекающих границу и прибывающих из стран или являющихся гражданами стран "с широким распространением COVID-19". Кроме того, в постановлении предусмотрено обязательное наличие в контрольных пунктах мест для медицинского осмотра.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

Самопровозглашенные ЛНР ДНР в Донбассе заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против них. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.

Правительство Украины с 12 марта из-за вспышки COVID-19 ввело общенациональный карантин сроком на месяц, позже он несколько раз продлевался. Также кабмин решил смягчить ряд ограничительных мер с 11 мая в связи с контролируемой эпидемиологической ситуацией. На первом из пяти этапов ослабления ограничений украинские власти разрешили работу парикмахерских и салонов красоты, открылись летние площадки кафе и ресторанов, был снят запрет на прогулки в парках, возобновили работу магазины непродовольственных товаров. Двадцать второго мая на Украине стартовал второй этап, на котором в стране возобновили работу общественный транспорт, гостиницы и детские сады.

С 1 июня на Украине начался третий этап ослабления карантина - разрешили работу бассейнов и спортзалов, а также возобновили движение железнодорожного транспорта и межобластные перевозки автотранспортом. С 5 июня возобновлено внутреннее авиасообщение, разрешена полноценная работа мест общественного питания в большинстве регионов. По последним данным Минздрава, число выявленных случаев коронавируса в Украине составляет 30 506, умерли 880 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире выявлены уже более 7,4 миллиона случаев заражения, свыше 418 тысяч человек скончались.