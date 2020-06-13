В главный храм ВС в Кубинке доставили иконы покровителей российских войск

"Размер икон 52 на 59 сантиметров. Образа создавались в несколько этапов. Сначала делался предварительный эскиз, потом его увеличивали до точного размера иконы. Затем он переносился на основу, после чего для создания фона использовали сусальное золото. Сама икона писалась темперными красками", - рассказали в Минобороны.