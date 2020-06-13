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Религия и мировоззрение
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В главный храм ВС в Кубинке доставили иконы покровителей российских войск
2020-06-13T14:49
религия и мировоззрение
вооруженные силы рф
новости - религия и мировоззрение
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министерство обороны рф (минобороны рф)
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вооруженные силы рф, новости - религия и мировоззрение, русская православная церковь, министерство обороны рф (минобороны рф)

В главный храм ВС в Кубинке доставили иконы покровителей российских войск

14:49 13.06.2020
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© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкКупола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".
Купола Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот.
© РИА Новости / Александр Мельников
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МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Иконы святых покровителей видов и родов Вооруженных Сил России доставлены в главный храм ВС РФ в подмосковной Кубинке, сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
"Иконы видов и родов ВС РФ доставлены в главный храм Вооруженных сил Российской Федерации", - говорится в сообщении.
© РИА Новости / Александр Мельников / Перейти в фотобанкФрагмент Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".
Фрагмент Главного храма Вооруженных сил РФ в парке Патриот.
© РИА Новости / Александр Мельников
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Фрагмент Главного храма Вооруженных сил РФ в парке "Патриот".
Среди прибывших в храм икон лики пророка Илии, покровительствующего Воздушно-космическим силам и ВДВ, апостола Андрея Первозванного – покровителя флота и святого князя Александра Невского - покровителя Сухопутных войск. Также в Кубинку доставили иконы святой Варвары Великомученицы, покровительницы РВСН, и покровителя войск материально-технического обеспечения преподобного Иосифа Волоцкого.
Перед отправкой в главный храм ВС РФ иконы доставили в Храм преподобного Сергия Радонежского на Фрунзенской набережной, где прошла литургия. В храме в Кубинке их разместят в приделах, посвященных соответствующим видам и родам войск.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГлавный храм Вооруженных сил РФ
Главный храм Вооруженных сил РФ
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Главный храм Вооруженных сил РФ
"Размер икон 52 на 59 сантиметров. Образа создавались в несколько этапов. Сначала делался предварительный эскиз, потом его увеличивали до точного размера иконы. Затем он переносился на основу, после чего для создания фона использовали сусальное золото. Сама икона писалась темперными красками", - рассказали в Минобороны.
Строительство главного храма Вооруженных Сил в конгрессно-выставочном центре Патриот в Московской области
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