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На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки
2020-06-13T13:52
ситуация на украине
артем сытник
украина
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ситуация на украине, артем сытник, украина, в мире

На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки

13:52 13.06.2020
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© РИА Новости / СтрингерГлава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник
© РИА Новости / Стрингер
Глава Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.
В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. По одной из версий взятка предлагалась за закрытие дела по компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.
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"На сегодняшний день задержаны три человека. Один из них - сотрудник государственной налоговой службы, он занимает должность первого заместителя начальника главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве. Второй человек имел отношение к компании Burisma и, по нашим данным, является доверенным лицом господина Злочевского. И третье лицо - бывший сотрудник Государственной налоговой фискальной службы и также, по нашим данным, доверенное лицо господина Злочевского", - заявил Сытник на брифинге.
По его словам, в ходе следственных действий в автомобиле первого заместителя начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве правоохранители обнаружили 1 миллион долларов, что является рекордной суммой для Украины.
"По состоянию на сейчас первому заместителю начальника главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины - это предложение или дача взятки", - отметил Сытник.
Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Он добавил, что двум другим задержанным также готовятся предоставить статус подозреваемых.
В мае 2019 года занимавший должность генерального прокурора Украины Юрий Луценко заявил, что в распоряжении следователей есть распечатка о денежных переводах принадлежащей экс-министру экологии и природных ресурсов Николаю Злочевскому фирмы Burisma гражданам США. По данным генпрокурора, компанией экс-министра руководили люди, "тесно связанные с высшим руководством США, в частности, вице-президентом и госсекретарем США".
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Ситуация на УкраинеАртем СытникУкраинаВ мире
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