На Украине задержали трех человек по делу о предложении крупной взятки

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Три человека задержаны на Украине по делу о предложении 6 миллионов долларов взятки, один из фигурантов получил статус подозреваемого, заявил на брифинге глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

В пятницу украинские правоохранители заявили о попытке дачи взятки в 6 миллионов долларов руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Национального антикоррупционного бюро за закрытие уголовного дела. Взятка предлагалась за закрытие дела о растрате имущества и отмывании доходов, полученных преступным путем. По одной из версий взятка предлагалась за закрытие дела по компании Burisma, где фигурирует бывший министр экологии Николай Злочевский.

"На сегодняшний день задержаны три человека. Один из них - сотрудник государственной налоговой службы, он занимает должность первого заместителя начальника главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве. Второй человек имел отношение к компании Burisma и, по нашим данным, является доверенным лицом господина Злочевского. И третье лицо - бывший сотрудник Государственной налоговой фискальной службы и также, по нашим данным, доверенное лицо господина Злочевского", - заявил Сытник на брифинге.

По его словам, в ходе следственных действий в автомобиле первого заместителя начальника главного управления Государственной налоговой службы в Киеве правоохранители обнаружили 1 миллион долларов, что является рекордной суммой для Украины.

"По состоянию на сейчас первому заместителю начальника главного управления Государственной налоговой службы в городе Киеве объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины - это предложение или дача взятки", - отметил Сытник.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой. Он добавил, что двум другим задержанным также готовятся предоставить статус подозреваемых.