В Совфеде прокомментировали упрощение получения выплат и пособий

МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский одобрил распоряжение, согласно которому россиянам не придется собирать справки для получения социальной поддержки.
"Большинство россиян заняты тем, что вынуждены собирать различные справки, чего бы это не касалось. Это хождение по мукам и хорошо, что правительство это поняло. Это хорошее нововведение, дань времени", — рассказала парламентарий RT.
Новый правительственный документ предусматривает расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра и ФНС.
Таким образом, госорганы, которые отвечают за назначение различных пособий и выплат, смогут получать необходимую информацию сами, не требуя от граждан многочисленных справок.