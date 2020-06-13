https://ria.ru/20200613/1572879913.html
Россиянам не придется собирать справки для получения пособий
2020-06-13T11:30
2020-06-13T15:41
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
михаил мишустин
общество
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, михаил мишустин, общество
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал распоряжение, из которого следует, что россиянам не придется собирать справки для получения социальной поддержки. Документ опубликован
на сайте правительства.
"Необходимые сведения госорганы, отвечающие за назначение пособий и выплат, в том числе семьям с детьми от трех до семи лет, будут получать в ходе межведомственного информационного взаимодействия", — говорится в пояснительной записке.
Там отмечается, что задачу сделать получение соцпомощи простым и доступным поставил правительству президент Владимир Путин
.
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
"Распоряжением предусмотрено расширение перечня информации, которой смогут пользоваться региональные власти для назначения выплат. Речь идет в том числе о данных Фонда социального страхования, Пенсионного фонда России, Росреестра
и ФНС
", — говорится в сообщении.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.