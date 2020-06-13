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В Ассоциации туроператоров оценили, когда можно будет планировать отпуск
2020-06-13T14:21
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ассоциация туроператоров россии (атор)
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В Ассоциации туроператоров оценили, когда можно будет планировать отпуск

13:14 13.06.2020 (обновлено: 14:21 13.06.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкОтдыхающие
Отдыхающие
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Отдыхающие. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн — РИА Новости. Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с "Российской газетой" дала несколько советов, как планировать отдых в условиях пандемии.
Она призвала обратить внимание на то, какие именно регионы открыты и на каких условиях они принимают людей. Далее, по словам Ломидзе, стоит узнать, что именно работает в открытом регионе.
"Потому что далеко не все гостиницы открываются сразу. В полноценном объеме летний сезон внутри страны раскачается, скорее всего, во второй половине июня. Пока большинство регионов недостаточно готовы для приема туристов", — считает она.
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Так, по словам Ломидзе, можно отдохнуть в санаториях в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях или Санкт-Петербурге. Она отметила, что скоро ситуация изменится.
"С 15-20 июня уже большинство регионов откроют, и можно будет начать планировать какой-то более комфортный продолжительный отдых", — пояснила она.
Она призвала следить за появляющейся информацией, чтобы узнавать об открытии регионов, или выяснять эти сведения уже ближе к отъезду.
"Когда ты точно знаешь, что такие-то регионы откроются через две недели, есть время, чтобы выбрать, посмотреть, что там будет работать. Спланировать, пускай и с очень большими ограничениями, отдых", — пояснила Ломидзе, отметив, что пока приходится действовать спонтанно.
Пик туристического сезона, по мнению эксперта, наступит только в июле. Она также подчеркнула, что в системах бронирования пока остается оговорка о возможном переносе или изменении тура. Ломидзе отметила, что на месте туристов она бы осторожно бронировала даты до 1 июля из-за того, что непонятно, как будет дальше развиваться ситуация.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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ТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияМайя ЛомидзеАссоциация туроператоров России (АТОР)Новости - ТуризмСанкт-ПетербургОтдыхОбщество
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