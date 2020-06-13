В Ассоциации туроператоров оценили, когда можно будет планировать отпуск

Она призвала обратить внимание на то, какие именно регионы открыты и на каких условиях они принимают людей. Далее, по словам Ломидзе, стоит узнать, что именно работает в открытом регионе.

"Потому что далеко не все гостиницы открываются сразу. В полноценном объеме летний сезон внутри страны раскачается, скорее всего, во второй половине июня. Пока большинство регионов недостаточно готовы для приема туристов", — считает она.

Так, по словам Ломидзе, можно отдохнуть в санаториях в Краснодарском, Ставропольском и Алтайском краях или Санкт-Петербурге . Она отметила, что скоро ситуация изменится.

"С 15-20 июня уже большинство регионов откроют, и можно будет начать планировать какой-то более комфортный продолжительный отдых", — пояснила она.

Она призвала следить за появляющейся информацией, чтобы узнавать об открытии регионов, или выяснять эти сведения уже ближе к отъезду.

"Когда ты точно знаешь, что такие-то регионы откроются через две недели, есть время, чтобы выбрать, посмотреть, что там будет работать. Спланировать, пускай и с очень большими ограничениями, отдых", — пояснила Ломидзе, отметив, что пока приходится действовать спонтанно.

Пик туристического сезона, по мнению эксперта, наступит только в июле. Она также подчеркнула, что в системах бронирования пока остается оговорка о возможном переносе или изменении тура. Ломидзе отметила, что на месте туристов она бы осторожно бронировала даты до 1 июля из-за того, что непонятно, как будет дальше развиваться ситуация.