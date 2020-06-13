Голикова назвала регионы с самой большой смертностью пациентов с COVID-19

МОСКВА, 13 июн – РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что наибольшее число смертей от коронавируса на апрель пришлось на Центральный федеральный округ, Москву и Подмосковье.
"Наибольшее количество смертей за апрель сосредоточено у нас в Центральном федеральном округе – это город Москва, Московская область, ну и дальше с кратным уменьшением идут Владимирская область, Брянская область, Смоленская область, Калужская область", - сказала Голикова на брифинге в эфире телеканала "360".
По ее словам, на втором месте по количеству смертей от коронавируса за апрель стоит Северо-Западный федеральный округ, здесь основной удар пришелся на Санкт-Петербург и Республику Коми.
На третьем месте – Приволжский федеральный округ, Республика Башкортостан, на четвертом месте – Южный федеральный округ, Краснодарский край и Ростовская область, затем Северо-Кавказский федеральный округ, Республики Ингушетия и Дагестан, на шестом месте – Сибирский федеральный округ, на седьмом Дальневосточный, на восьмом – Уральский федеральный округ, добавила Голикова.
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