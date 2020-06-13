В России отметили снижение уровня смертности на 2,9%

"Она есть, она не носит 100% окончательного характера, она будет уточняться, но она будет уточняться, наверное, уже не существенно… У нас снижение смертности за апрель 2020 года, снижение составляет 2,9% или 4,4 тысячи человек. Но это вся страна. Эти показатели связаны с тем, что каждый регион с опозданием вступал в эпидемический процесс", – сказала Голикова на брифинге.