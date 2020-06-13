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В России отметили снижение уровня смертности на 2,9%
2020-06-13T12:39
татьяна голикова
москва
московская область (подмосковье)
санкт-петербург
общество
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татьяна голикова, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России отметили снижение уровня смертности на 2,9%

12:26 13.06.2020 (обновлено: 12:39 13.06.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова. Архивное фото
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что смертность в России в апреле снизилась на 2,9%, статистика будет уточняться, но несущественно.
Она отметила, что дата публикации статистики смертности за январь-апрель 2020 года была перенесена для более тщательного подбора статистики за апрель.
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"Она есть, она не носит 100% окончательного характера, она будет уточняться, но она будет уточняться, наверное, уже не существенно… У нас снижение смертности за апрель 2020 года, снижение составляет 2,9% или 4,4 тысячи человек. Но это вся страна. Эти показатели связаны с тем, что каждый регион с опозданием вступал в эпидемический процесс", – сказала Голикова на брифинге.
Она уточнила, что более высокие показатели смертности в апреле были по Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу. По словам вице-премьера, основной удар по смертности по РФ придется на май и на первую половину июня.
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Вице-премьер добавила, что в официальной статистике за апрель нет данных по причинам смертности, за исключением коронавируса. Согласно ее словам, по остальным причинам смертности данные опубликуют за первое полугодие 2020 года, когда будет возможность оценить реальную картину.
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Татьяна ГоликоваМоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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