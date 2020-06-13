В Ленинградской области снимут часть ограничений из-за коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 июн – РИА Новости. Губернатор Ленинградской области Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление об ограничениях по коронавирусу в регионе с 15 по 28 июня, которое снимает ряд мер и, в частности, разрешает каршеринг на всей территории региона вне зависимости от зонирования, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Ленинградская область снимает ряд ограничений с 15 июня. Заняться фитнесом и сходить библиотеку можно будет в "красной зоне", в зеленой откроют детские сады и бассейны. … На территории всей Ленинградской области с 15 июня разрешена краткосрочная аренда легковых автомобилей (каршеринг) при условии ежедневного проведения дезинфекции внутренних и внешних поверхностей автомобиля", - говорится в сообщении.

В "красную зону" с неблагоприятной эпидобстановкой, где действуют наиболее жесткие ограничения по COVID-19, помимо Всеволожского, Гатчинского, Тосненского, Кировского и Ломоносовского районов, включен Сосновый Бор, ранее находившийся в "желтой зоне". Туда входят Бокситогорский, Кингисеппский, Приозерский, Волосовский, Киришский и Выборгский районы. В третьей, "зеленой зоне" – Волховский, Лодейнопольский, Лужский, Подпорожский, Сланцевский и Тихвинский районы.

В рамках смягчения мер по коронавирусу, в сфере торговли с 15 июня разрешена работа ярмарок во всех районах без ограничений по ассортименту, с обязательным использованием масок.

Спортивные занятия на открытом воздухе разрешены в первой зоне для групповых тренировок до 10 человек и без использования раздевалок, во второй, как и раньше, – до 15 человек, в третьей – без ограничений по численности. Разрешены занятия спортом в помещениях в "красной зоне", но исключительно для индивидуальных тренировок и без использования раздевалок. В "желтой зоне" разрешены тренировки до 12 человек, в зеленой – без ограничений по численности. Работа бассейнов запрещена в первой и второй зоне, в третьей – разрешена.

В "красной зоне" разрешены экскурсии в музеях на открытом воздухе с численностью групп до 10 человек с обязательным использованием масок, а в помещениях – индивидуальные экскурсии и группы до 5 человек. В "желтой зоне" экскурсии на открытом воздухе могут посещать до 15 человек, а в помещениях – индивидуально и группами до 7 человек, в зеленой – экскурсии на открытом воздухе не ограничены по количеству человек в группе, а в помещениях – группы до 10 человек. Групповые экскурсии в музеях также ограничены по количеству людей на площадь помещения.

Согласно данным областного оперштаба, по данным на пятницу, в регионе подтверждено 3448 случаев коронавируса. Выздоровели 2578 человек, 23 – скончались.