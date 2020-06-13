Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572878204.html
На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч
2020-06-13T11:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515277_0:323:3067:2048_1200x0_80_0_0_b5f2a0f5afe19c66d9bff127baaba9ca.jpg
украина
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572878204.html?chat_room_id=1572878204
Новости
ru-RU
483
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515277_0:323:3067:2048_1200x0_80_0_0_b5f2a0f5afe19c66d9bff127baaba9ca.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515277_336:0:3067:2048_1200x0_80_0_0_23fcdc85c5f2783024bce351c22d25ae.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/0f/1571515277_1019:0:3067:2048_1200x0_80_0_0_17a2d8f2803409728ae191ec3fde37a0.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус covid-19, ситуация на украине, украина, в мире

На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

10:29 13.06.2020 (обновлено: 11:01 13.06.2020)
483
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГорожане на одной из улиц в Одессе
Горожане на одной из улиц в Одессе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Горожане на одной из улиц в Одессе. Архивное фото
КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
"По данным центра общественного здоровья, на 13 июня (по состоянию на 9.00, совпадает с мск) на Украине 30 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 880 летальных, 13 976 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 753 новых случая. Всего проведено 479 111 тестирований методом ПЦР", - сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
Наибольшее число зафиксированных случаев было во Львовской, Закарпатской областях и в Киеве. По словам министра здравоохранения страны Максима Степанова, 169 человек были госпитализированы за минувшие сутки.
"Это новый антирекорд в Украине по количеству заболевших", - заявил Степанов на брифинге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Топ-15 стран G-20 по летальности коронавирусной инфекции COVID-19
18 апреля, 19:33Распространение нового коронавируса
Топ-15 стран G-20 по летальности COVID-19
140100
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеУкраинаВ мире
Рекомендуем
Женщина ждет своей очереди на бесплатное медицинское обследование в Дхарави, одних из крупнейших трущоб в Азии, Мумбаи, Индия
Индия вышла на четвертое место по числу случаев COVID-19
Фельдшеры и водитель скорой медицинской помощи в Москве во время выезда к пациенту с подозрением на коронавирус
В России за сутки коронавирус выявили у 8706 человек
Последствия сильного ветра с дождем в Днепре, Украина
В Днепре за 15 минут выпала полуторамесячная норма осадков
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине выявили 683 новых случая заражения коронавирусом
Прохожие в защитных масках на улице Тегерана
В Иране за сутки выявили 2410 случаев COVID-19
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Минске
В Белоруссии за сутки выявили 721 случай COVID-19
Пустая больничная палата
В России за сутки умерли 114 человек с COVID-19
Медик у машины скорой помощи
В Москве выявили 1493 новых случая COVID-19
Муниципальные работники во время дезинфекции улиц в Бухаресте, Румыния
В Румынии число случаев COVID-19 выросло до 21 679
Горожане на одной из улиц в Одессе
Главный санврач Украины объяснил рост заболеваемости COVID-19 в стране
Мобильные морги-рефрижераторы в нью-йоркском районе Бруклине во время пандемии коронавируса
В Нью-Йорке отметили рекордное снижение смертности от COVID-19
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 827
Медицинский работник входит в здание медицинского центра в Ереване
В Армении число случаев COVID-19 превысило 16 тысяч
Пассажиры в вагоне поезда ереванского метро
Пашинян сообщил о рекордном числе новых случаев COVID-19 в Армении
Люди в очереди за масками и едой в районе Гарлема в Нью-Йорке, США
В США за сутки выявили свыше 25 тысяч случаев COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:35Число случаев COVID-19 в мире превысило 7,5 миллионов, сообщает ВОЗ
00:33В Атланте прошли протесты из-за гибели еще одного афроамериканца
00:28Патриарх Кирилл в воскресенье освятит главный храм Вооруженных сил России
00:24В центре Москвы ограничат движение из-за репетиции Парада Победы
00:18Вильфанд рассказал о погоде на месте разлива нефтепродуктов в Норильске
00:15В России отменили банковский роуминг
23:52У побережья Тайваня произошло землетрясение магнитудой 5,6
23:47Военные начали передислокацию техники для парада Победы в Москву
23:29Число погибших в ДТП под Нижним Новгородом выросло до четырех человек
23:24Во Флориде выявили свыше 2,5 тысячи новых случаев коронавируса
23:16В Москве умерли 50 пациентов с коронавирусом
23:16Армия Хафтара намерена реорганизовать командный состав
23:11Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии
23:04Во Франции число жертв коронавируса увеличилось на 24 человека
23:03Дагестан переходит к первому этапу снятия ограничений по COVID-19
22:58В Ульяновске откроются летние веранды кафе и фитнес-центры
22:56СК возбудил дело после гибели детей при пожаре в Костромской области
22:44Сотрудники резиденций Нетаньяху и Ривлина заразились коронавирусом
22:36В Узбекистане число случаев коронавируса достигло 4966
22:17В МВД Белоруссии рассказали об угрозах главе гродненской милиции
Лента новостейМолния