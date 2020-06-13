На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

"По данным центра общественного здоровья, на 13 июня (по состоянию на 9.00, совпадает с мск) на Украине 30 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 880 летальных, 13 976 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 753 новых случая. Всего проведено 479 111 тестирований методом ПЦР", - сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".