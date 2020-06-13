На Украине число случаев COVID-19 превысило 30 тысяч

КИЕВ, 13 июн - РИА Новости. Число выявленных случаев коронавируса за сутки на Украине выросло на рекордные 753, до 30 506, умерли еще 10 человек, всего 880 жертв, сообщил в субботу центр общественного здоровья минздрава Украины.
"По данным центра общественного здоровья, на 13 июня (по состоянию на 9.00, совпадает с мск) на Украине 30 506 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 880 летальных, 13 976 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 753 новых случая. Всего проведено 479 111 тестирований методом ПЦР", - сообщила пресс-служба в официальном Telegram-канале "Коронавирус_инфо".
Наибольшее число зафиксированных случаев было во Львовской, Закарпатской областях и в Киеве. По словам министра здравоохранения страны Максима Степанова, 169 человек были госпитализированы за минувшие сутки.
"Это новый антирекорд в Украине по количеству заболевших", - заявил Степанов на брифинге.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.