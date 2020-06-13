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Власти Москвы объяснили порядок посещения музеев ВДНХ
2020-06-13T10:23
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, вднх, наталья сергунина, сергей собянин, москва, общество

Власти Москвы объяснили порядок посещения музеев ВДНХ

10:23 13.06.2020
4143
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкФонтан на ВДНХ в Москве
Фонтан на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фонтан на ВДНХ в Москве
МОСКВА, 13 июн - РИА Новости. Москвичи и гости столицы с 16 июня смогут посещать музеи и павильоны ВДНХ, но исключительно по времени, указанному в электронных билетах, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
"С 16 июня павильоны главной выставки страны откроют свои двери для посетителей. За то время, пока музеи не принимали гостей, были подготовлены новые интересные экспонаты. Об этом рассказала Наталья Сергунина, заместитель мэра Москвы", - говорится в сообщении.
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Сергунина отметила, что на первом этапе в большинстве выставочных залов ВДНХ смогут одновременно находиться от 10 до 50 человек.
Чтобы обеспечить соблюдение всех санитарных мер, посещать павильоны будет возможно исключительно во время, указанное в электронных билетах, приобрести которые можно на сайте ВДНХ или на сайтах резидентов выставки. Об открытии касс на территории сообщат отдельно.
"Посетителям необходимо будет выполнять профилактические требования. При входе в павильоны и выходе из них обрабатывать руки антисептиком - дозаторы будут установлены в холлах, находиться в масках или респираторах в помещениях, носить перчатки и соблюдать социальную дистанцию в полтора - два метра", - приводится в сообщении информация пресс-службы ВДНХ.
График снятия ограничений в Москве
8 июня, 20:11Распространение нового коронавируса
График снятия ограничений в Москве
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин объявил этапы постепенного снятия основных ограничений в Москве. С 9 июня был отменён график прогулок, режим пропусков и самоизоляции, заработали салоны красоты и парикмахерские. С 16 мая откроются музеи, выставочные залы, зоопарки, летние веранды. С 23 июня возобновит работу фитнес-сфера и снова можно будет использовать городскую инфраструктуру: лавочки, беседки, детские и спортивные площадки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Все включено: сезон фонтанов в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В Москве после долгого перерыва заработали фонтаны.

Девушки фотографируются у фонтана в Александровском саду в Москве
1 из 10

В Москве после долгого перерыва заработали фонтаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Открытие сезона, отложенное из-за коронавируса, состоялось в Парке Победы на Поклонной горе 10 июня.

Фонтаны на Поклонной горе в Москве. На втором плане слева: небоскребы делового центра Москва-сити
2 из 10

Открытие сезона, отложенное из-за коронавируса, состоялось в Парке Победы на Поклонной горе 10 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Всего в Москве более 600 фонтанов.

Отдыхающие фотографируются у фонтана в Александровском саду в Москве
3 из 10

Всего в Москве более 600 фонтанов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Помимо традиционных, есть фонтаны плавающие, светодинамические, "сухие" — без чаш и ограждений.

Молодые люди фотографируются у фонтана в Александровском саду в Москве
4 из 10

Помимо традиционных, есть фонтаны плавающие, светодинамические, "сухие" — без чаш и ограждений.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Все они создают особую красоту и летнее настроение.

Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
5 из 10

Все они создают особую красоту и летнее настроение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо одного их самых известных столичных фонтанов — "Дружба народов".

Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана Дружба народов
6 из 10

Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо одного их самых известных столичных фонтанов — "Дружба народов".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Московские фонтаны — символ города.

Посетители ВДНХ гуляют у фонтанов
7 из 10

Московские фонтаны — символ города.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В сезон они работают по будням с восьми утра до 23:00, по выходным и праздникам — до полуночи.

Посетитель ВДНХ у фонтана Каменный цветок
8 из 10

В сезон они работают по будням с восьми утра до 23:00, по выходным и праздникам — до полуночи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Сезон фонтанов продолжается до первого октября.

Фонтан на ВДНХ в Москве
9 из 10

Сезон фонтанов продолжается до первого октября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Если будет хорошая погода, работу фонтанов могут продлить.

Посетители ВДНХ катаются на самокатах у фонтанов. В центре: фонтан Каменный цветок и павильон № 58
10 из 10

Если будет хорошая погода, работу фонтанов могут продлить.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
1 из 10

В Москве после долгого перерыва заработали фонтаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
2 из 10

Открытие сезона, отложенное из-за коронавируса, состоялось в Парке Победы на Поклонной горе 10 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
3 из 10

Всего в Москве более 600 фонтанов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
4 из 10

Помимо традиционных, есть фонтаны плавающие, светодинамические, "сухие" — без чаш и ограждений.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
5 из 10

Все они создают особую красоту и летнее настроение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
6 из 10

Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо одного их самых известных столичных фонтанов — "Дружба народов".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
7 из 10

Московские фонтаны — символ города.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
8 из 10

В сезон они работают по будням с восьми утра до 23:00, по выходным и праздникам — до полуночи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
9 из 10

Сезон фонтанов продолжается до первого октября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
10 из 10

Если будет хорошая погода, работу фонтанов могут продлить.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
411012
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