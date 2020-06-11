Все включено: сезон фонтанов в Москве

В Москве после долгого перерыва заработали фонтаны.
В Москве после долгого перерыва заработали фонтаны.
Открытие сезона, отложенное из-за коронавируса, состоялось в Парке Победы на Поклонной горе 10 июня.
Открытие сезона, отложенное из-за коронавируса, состоялось в Парке Победы на Поклонной горе 10 июня.
Всего в Москве более 600 фонтанов.
Помимо традиционных, есть фонтаны плавающие, светодинамические, "сухие" — без чаш и ограждений.
Помимо традиционных, есть фонтаны плавающие, светодинамические, "сухие" — без чаш и ограждений.
Все они создают особую красоту и летнее настроение.
Все они создают особую красоту и летнее настроение.
Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо одного их самых известных столичных фонтанов — "Дружба народов".
Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо одного их самых известных столичных фонтанов — "Дружба народов".
Московские фонтаны — символ города.
В сезон они работают по будням с восьми утра до 23:00, по выходным и праздникам — до полуночи.
В сезон они работают по будням с восьми утра до 23:00, по выходным и праздникам — до полуночи.
Сезон фонтанов продолжается до первого октября.
Если будет хорошая погода, работу фонтанов могут продлить.
Если будет хорошая погода, работу фонтанов могут продлить.