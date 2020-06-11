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Все включено: сезон фонтанов в Москве
2020-06-11T10:00
фонтаны
москва
фото
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фонтаны, москва, фото, фото

Все включено: сезон фонтанов в Москве

10:00 11.06.2020
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Традиционные, плавающие, светодинамические, "сухие" — все это фонтаны, сезон которых открылся в Москве. Символ города и хорошего настроения — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

В Москве после долгого перерыва заработали фонтаны.

Девушки фотографируются у фонтана в Александровском саду в Москве
1 из 10

В Москве после долгого перерыва заработали фонтаны.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Открытие сезона, отложенное из-за коронавируса, состоялось в Парке Победы на Поклонной горе 10 июня.

Фонтаны на Поклонной горе в Москве. На втором плане слева: небоскребы делового центра Москва-сити
2 из 10

Открытие сезона, отложенное из-за коронавируса, состоялось в Парке Победы на Поклонной горе 10 июня.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Всего в Москве более 600 фонтанов.

Отдыхающие фотографируются у фонтана в Александровском саду в Москве
3 из 10

Всего в Москве более 600 фонтанов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанк

Помимо традиционных, есть фонтаны плавающие, светодинамические, "сухие" — без чаш и ограждений.

Молодые люди фотографируются у фонтана в Александровском саду в Москве
4 из 10

Помимо традиционных, есть фонтаны плавающие, светодинамические, "сухие" — без чаш и ограждений.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Все они создают особую красоту и летнее настроение.

Девушка у фонтанов на Поклонной горе в Москве
5 из 10

Все они создают особую красоту и летнее настроение.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо одного их самых известных столичных фонтанов — "Дружба народов".

Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо фонтана Дружба народов
6 из 10

Посетители ВДНХ проезжают на велосипедах мимо одного их самых известных столичных фонтанов — "Дружба народов".

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Московские фонтаны — символ города.

Посетители ВДНХ гуляют у фонтанов
7 из 10

Московские фонтаны — символ города.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

В сезон они работают по будням с восьми утра до 23:00, по выходным и праздникам — до полуночи.

Посетитель ВДНХ у фонтана Каменный цветок
8 из 10

В сезон они работают по будням с восьми утра до 23:00, по выходным и праздникам — до полуночи.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Сезон фонтанов продолжается до первого октября.

Фонтан на ВДНХ в Москве
9 из 10

Сезон фонтанов продолжается до первого октября.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Если будет хорошая погода, работу фонтанов могут продлить.

Посетители ВДНХ катаются на самокатах у фонтанов. В центре: фонтан Каменный цветок и павильон № 58
10 из 10

Если будет хорошая погода, работу фонтанов могут продлить.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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ФонтаныМоскваФото
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