Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса

ЛА-ПАС, 13 июн - РИА Новости. Переходное правительство Боливии пригрозило в пятницу предпринять правовые действия, если судебная власть не урегулирует 15 июня работу, чтобы рассмотреть десятки дел против экс-президента Эво Моралеса.
"Если не будет реализован на институциональном уровне выход или решение, чтобы люди могли получить доступ к правосудию, мы примем необходимые меры и, будьте уверены, что … в понедельник мы примем правовые действия, чтобы суды открыли свои двери", - заявил на пресс-конференции министр юстиции Альваро Коимбра.
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Ранее Коимбра и другие представители власти подали 60 апелляций в прокуратуру, требуя возобновления многих других процессов против бывшего правительства Моралеса.
Не уточняя, какие именно правовые действия будут приняты, Коимбра выразил протест, поскольку с момента объявления самоизоляции в середине марта судебные органы рассматривают только срочные дела, в которых речь идет о ситуациях с задержанными лицами.
Он добавил, что правительство обратилось к Верховному суду с просьбой распорядиться о полном возобновлении судебной деятельности, независимо от чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".