Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса

ЛА-ПАС, 13 июн - РИА Новости. Переходное правительство Переходное правительство Боливии пригрозило в пятницу предпринять правовые действия, если судебная власть не урегулирует 15 июня работу, чтобы рассмотреть десятки дел против экс-президента Эво Моралеса

"Если не будет реализован на институциональном уровне выход или решение, чтобы люди могли получить доступ к правосудию, мы примем необходимые меры и, будьте уверены, что … в понедельник мы примем правовые действия, чтобы суды открыли свои двери", - заявил на пресс-конференции министр юстиции Альваро Коимбра.

Ранее Коимбра и другие представители власти подали 60 апелляций в прокуратуру, требуя возобновления многих других процессов против бывшего правительства Моралеса.

Не уточняя, какие именно правовые действия будут приняты, Коимбра выразил протест, поскольку с момента объявления самоизоляции в середине марта судебные органы рассматривают только срочные дела, в которых речь идет о ситуациях с задержанными лицами.

Он добавил, что правительство обратилось к Верховному суду с просьбой распорядиться о полном возобновлении судебной деятельности, независимо от чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.