Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200613/1572875606.html
Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
2020-06-13T08:59
смена власти в боливии
эво моралес
боливия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/97/1560199715_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_6ac522efb1fb913992a53832e38af999.jpg
https://ria.ru/20200602/1572369439.html
https://ria.ru/20200505/1570990656.html
боливия
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://ria.ru/20200613/1572875606.html?chat_room_id=1572875606
Новости
ru-RU
74
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/156019/97/1560199715_0:0:3072:1728_1200x0_80_0_0_6ac522efb1fb913992a53832e38af999.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156019/97/1560199715_217:0:2946:2047_1200x0_80_0_0_66e5969fc2616f01a6c76630a6036bc8.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156019/97/1560199715_222:0:2269:2047_1200x0_80_0_0_f65fbdf6ba990badc4b61316f5c982ad.jpg
РИА Новости
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
смена власти в боливии, эво моралес, боливия, в мире

Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса

08:59 13.06.2020
74
© AP Photo / Juan KaritaБывший президент Боливии Эво Моралес
Бывший президент Боливии Эво Моралес
© AP Photo / Juan Karita
Бывший президент Боливии Эво Моралес. Архивное фото
ЛА-ПАС, 13 июн - РИА Новости. Переходное правительство Боливии пригрозило в пятницу предпринять правовые действия, если судебная власть не урегулирует 15 июня работу, чтобы рассмотреть десятки дел против экс-президента Эво Моралеса.
"Если не будет реализован на институциональном уровне выход или решение, чтобы люди могли получить доступ к правосудию, мы примем необходимые меры и, будьте уверены, что … в понедельник мы примем правовые действия, чтобы суды открыли свои двери", - заявил на пресс-конференции министр юстиции Альваро Коимбра.
Боливия
2 июня, 19:45
В Боливии отложили проведение всеобщих выборов
Ранее Коимбра и другие представители власти подали 60 апелляций в прокуратуру, требуя возобновления многих других процессов против бывшего правительства Моралеса.
Не уточняя, какие именно правовые действия будут приняты, Коимбра выразил протест, поскольку с момента объявления самоизоляции в середине марта судебные органы рассматривают только срочные дела, в которых речь идет о ситуациях с задержанными лицами.
Он добавил, что правительство обратилось к Верховному суду с просьбой распорядиться о полном возобновлении судебной деятельности, независимо от чрезвычайной ситуации в области здравоохранения.
Президент Боливии Эво Моралес во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. 13 июня 2018
5 мая, 15:28
Моралес рассказал об ошибках на президентском посту
После того как оппозиция в Боливии во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, экс-президент страны Эво Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес. Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму".
100010
Обсудить 0
Смена власти в БоливииЭво МоралесБоливияВ мире
Рекомендуем
Украинский военный
В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Запуск ракеты Электрон со стартовой площадки в Новой Зеландии
В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
Сотрудники правоохранительных органов в Афганистане
В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
Прохожие на улице в Пекине
В одном из районов Пекина ввели режим военного положения из-за COVID-19
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
Пожар на подводной лодке в порту города Тулон во Франции
В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке
Сотрудница медицинской помощи в Бишкеке
В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
Пожар на газораспределительной станции в Казани
В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
Севастополь
В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
Медик выходит из машины скорой помощи
В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
Медицинский работник выходит из машины скорой помощи
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
Люди отдыхают в парке на улице Крупской в Москве
Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
Здание штаб-квартиры Министерства юстиции США в Вашингтоне
СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
Контейнерная зона в Узбекистане
В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи
Врач держит в руках маску для искусственной вентиляции легких
Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:20Во Владимирской области число случаев COVID-19 превысило 3,4 тысячи
09:17В Тулоне потушили пожар на атомной подлодке
09:11В Москве вылечились от COVID-19 еще 1534 пациента
09:07В Афганистане не менее восьми человек погибли при вооруженном нападении
09:05В Новой Зеландии запустили ракету компании Rocket Lab со спутниками
09:01В Казани ввели режим ЧС из-за пожара на газораспределительной станции
08:59Правительство Боливии потребовало возобновить процессы против Моралеса
08:50В Крыму объяснили инициативу Зеленского по полуострову безысходностью
08:50Певица Наталья Штурм прокомментировала видеообращение Михаила Ефремова
08:48В Новосибирской области выявили 108 новых случаев COVID-19
08:44В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся более 180 пациентов с COVID
08:37В Афганистане семь силовиков погибли при атаке талибов
08:37Трамп перенес предвыборный митинг в Оклахоме
08:31Источник: умерший брат хабаровского губернатора болел COVID-19
08:28Синоптики рассказали, когда в европейскую часть России вернется тепло
08:20В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 4,9 тысячи
08:14СМИ: Минюст США намерен опубликовать расширенную версию доклада Мюллера
08:08В МЧС рассказали, как безболезненно выйти из режима самоизоляции
07:58В Киргизии число случаев COVID-19 выросло до 41
07:42В ЛНР заявили об одном обстреле за сутки со стороны силовиков
Лента новостейМолния