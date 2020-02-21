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Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат
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РИА Новости

Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат

04:49 21.02.2020
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЭкс-президент Боливии Эво Моралес
Экс-президент Боливии Эво Моралес
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Экс-президент Боливии Эво Моралес
МОНТЕВИДЕО, 21 фев - РИА Новости. Глава Высшего избирательного суда (TSE) Боливии подтвердил, что бывшему президенту страны Эво Моралесу отказано в регистрации в качестве кандидата для выборов в сенат.
Ранее об отказе допускать Моралеса к выборам сообщало издание Deber со ссылкой на источники в партии экс-президента "Движение к социализму" (MAS).
"В связи с невыполнением условий постоянного проживания суд постановил, что кандидатура в сенат Эво Моралеса от штата Кочабабмба является недействительной", - заявил на пресс-конференции глава TSE Сальвадор Ромеро.
Он добавил, что дисквалификация по той же причине также касается кандидатуры Диего Пари - бывшего главы МИД.
Президент Боливии Эво Моралес
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После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.
Власти объявили о проведении новых президентских выборов. Моралесу запрещено участвовать в них в качестве кандидата, он находится в Аргентине, откуда руководит президентской кампанией своего "Движения к социализму". Дату всеобщих выборов 3 мая назначил Высший избирательный суд Боливии.
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