Суд в Боливии подтвердил, что Моралес не допущен к выборам в сенат

МОНТЕВИДЕО, 21 фев - РИА Новости. Глава Высшего избирательного суда (TSE) Глава Высшего избирательного суда (TSE) Боливии подтвердил, что бывшему президенту страны Эво Моралесу отказано в регистрации в качестве кандидата для выборов в сенат.

Ранее об отказе допускать Моралеса к выборам сообщало издание Deber со ссылкой на источники в партии экс-президента "Движение к социализму" (MAS).

"В связи с невыполнением условий постоянного проживания суд постановил, что кандидатура в сенат Эво Моралеса от штата Кочабабмба является недействительной", - заявил на пресс-конференции глава TSE Сальвадор Ромеро.

Он добавил, что дисквалификация по той же причине также касается кандидатуры Диего Пари - бывшего главы МИД.

После того как оппозиция во главе с Карлосом Месой заявила о массовых нарушениях на выборах 20 октября 2019 года, Моралес под давлением военных ушел с поста президента и покинул страну. Вслед за ним ушло в отставку все высшее руководство Боливии, власть перешла оппозиционному вице-спикеру сената Жанин Аньес.