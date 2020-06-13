Число выявленных случаев коронавируса в Кузбассе превысило тысячу

"Еще у 22 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 380 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 632 больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.