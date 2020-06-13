https://ria.ru/20200613/1572874563.html
Число выявленных случаев коронавируса в Кузбассе превысило тысячу
2020-06-13T07:39
2020-06-13T07:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1200x0_80_0_0_5a10d3497050c42bcc02a63e74ffb46c.jpg
кемеровская область
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200613/1572874563.html?chat_room_id=1572874563
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_0:282:3072:2010_1200x0_80_0_0_5a10d3497050c42bcc02a63e74ffb46c.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_446:79:3072:2048_1200x0_80_0_0_954787ae9d7eb008f644df4ab065edce.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569870217_415:0:2463:2048_1200x0_80_0_0_9f74d4b002400344326fdaf8881ae9a2.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия
КЕМЕРОВО, 13 июн - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию
за последние сутки выявили еще у 22 жителей Кузбасса
, таким образом, общее количество случаев в регионе превысило тысячу, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 22 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 380 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 632 больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре
, семь новых случаев выявлены в Новокузнецке
, четыре – в Междуреченске
, три – в Кемерово
, по два – в Анжеро-Судженске
и Осинниках
, по одному - в Белово
, Мариинском, Новокузнецком и Промышленновском районах.
Среди новых выздоровевших девять жителей Кемерово, пятеро из Белово, по одному из Промышленновского и Яшкинского районов, Юрги
, Прокопьевска
и Анжеро-Судженска.
По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлено 1019 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 380 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9179 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.