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Число выявленных случаев коронавируса в Кузбассе превысило тысячу
2020-06-13T07:39
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
кемеровская область
происшествия
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коронавирус covid-19, кемеровская область, происшествия

Число выявленных случаев коронавируса в Кузбассе превысило тысячу

07:39 13.06.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкКолбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Колбы с реагентами для экспресс-тестов на коронавирус
КЕМЕРОВО, 13 июн - РИА Новости. Коронавирусную инфекцию за последние сутки выявили еще у 22 жителей Кузбасса, таким образом, общее количество случаев в регионе превысило тысячу, следует из сообщения губернатора региона Сергея Цивилева.
"Еще у 22 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". Девятнадцать пациентов с подтвержденным диагнозом были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 380 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 632 больных коронавирусом", - написал глава региона в своем Telegram-канале.
Как уточнили РИА Новости в региональном Роспотребнадзоре, семь новых случаев выявлены в Новокузнецке, четыре – в Междуреченске, три – в Кемерово, по два – в Анжеро-Судженске и Осинниках, по одному - в Белово, Мариинском, Новокузнецком и Промышленновском районах.
Среди новых выздоровевших девять жителей Кемерово, пятеро из Белово, по одному из Промышленновского и Яшкинского районов, Юрги, Прокопьевска и Анжеро-Судженска.
По данным на субботу, всего в Кузбассе выявлено 1019 случаев заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 380 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 9179 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Кемеровская областьПроисшествия
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