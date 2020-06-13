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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200613/1572874259.html
В одном из районов Пекина ввели режим военного положения из-за COVID-19
2020-06-13T08:00
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
пекин
китай
в мире
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коронавирус covid-19, пекин, китай, в мире

В одном из районов Пекина ввели режим военного положения из-за COVID-19

06:56 13.06.2020 (обновлено: 08:00 13.06.2020)
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© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкПрохожие на улице в Пекине
Прохожие на улице в Пекине
© РИА Новости / Анна Раткогло
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ПЕКИН, 13 июн – РИА Новости. Режим военного положения ввели в районе Фэнтай на юге Пекина после того, как на расположенном там оптовом рынке был обнаружен COVID-19, заявил на пресс-конференции в субботу заместитель главы парткома района Чу Цзюньвэй.
"Режим военного положения введен в районе Фэнтай, создан оперативный штаб", - заявил Чу Цзюньвэй.
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Он добавил, что в районе необходимо усилить контроль, стандартизировать процесс диагностики и лечения в медицинских учреждениях всех уровней, а также в обязательном порядке выполнять все меры профилактики и контроля.
"Занятия в расположенных рядом с рынком трех начальных школах и трех детских садах, которые уже открылись, следует снова прекратить, а учебные заведения, которые еще не вернулись к работе после перерыва, должны отложить возобновление занятий", - заявил Чу Цзюньвэй. В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах вновь вводится строгий контроль.
Крупнейший оптовый рынок "Синьфади", расположенный в районе Фэнтай, в субботу временно закрыли после того, как в результате эпидемиологического расследования на доске для разделки импортированного лосося обнаружили коронавирус. Руководство рынка распорядилось провести тестирование на COVID-19 у всех работников, общее число которых достигает порядка десяти тысяч человек.
В Пекине в четверг впервые за почти два месяца был выявлен новый локальный случай заражения COVID-19, заболел 52-летний мужчина, который в последнее время никуда из столицы не выезжал, но посещал рынок "Синьфади".
В пятницу власти сообщили еще о двух зараженных мужчинах, которые работают в Китайском центре исследования мясной продукции и проживают в районе Фэнтай, один из них ездил в город Циндао в последние две недели, второй никуда из Пекина не выезжал. После того, как у них подтвердился коронавирус, власти провели тщательное эпидемиологическое расследование, в результате которого и проверили рынок.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19ПекинКитайВ мире
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