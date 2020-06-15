В режиме военного времени: борьба с коронавирусом в Пекине

Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".
Случай заражения COVID-19 зафиксировали на крупнейшем в Пекине оптовом рынке "Синьфади".
Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Эпидемиологическое расследование выявило коронавирус на доске для разделки импортированного лосося.
Чтобы ситуация не вышла из-под контроля, рынок временно закрыли.
"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.
"В связи с кластерной вспышкой на рынке "Синьфади" в Пекине очень высокий риск распространения эпидемии", — сообщил на пресс-конференции глава пресс-службы правительства Пекина.
Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.
Власти китайской столицы выразили полную решимость сдержать распространение эпидемии.
В районе Фэнтай, где находится "Синьфади", ввели режим военного времени.
Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.
Уровень реагирования на ЧС в области общественного здравоохранения повысили до II.
Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.
Решено было проинспектировать не только сам рынок, но и расположенные поблизости магазины, гостиницы и рестораны.
В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.
В расположенных вокруг рынка 11 жилых комплексах ввели строгий контроль.
Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.
Власти города распорядились протестировать на коронавирус работников "Синьфади", тех, кто живет рядом, и тех, кто посещал рынок с 30 мая.
В воскресенье в Пекине сделали более 76 тысяч тестов.
Анализы нескольких десятков человек показали положительный результат.